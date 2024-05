Putin anuncia maniobras nucleares en respuesta a las «amenazas» de Occidente

Publicado por Rafael M. Mañueco Moscú Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado a sus fuerzas armadas que organicen «en un futuro próximo» maniobras de cara a un ataque nuclear táctico contra Ucrania ante las constantes «amenazas» de Occidente a Moscú. El comunicado castrense explicó que la orden de realizar estos ejercicios fue dada directamente por Putin ante «las amenazas y declaraciones provocativas de ciertos altos funcionarios occidentales». Se especificó también que el Estado Mayor ha comenzado ya a preparar las maniobras «con las grandes unidades de misiles de la Región Militar Sur y con la participación de la aviación y de la Marina».

La nota insistió en que con las maniobras se pretende «poner en práctica un conjunto de actividades para comprobar la preparación sobre el terreno en el uso de armas nucleares no estratégicas (.) para garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales». No concreta a qué personas ni a qué declaraciones se refiere, pero lo que parece haber causado la indignación de Putin han sido las palabras de Emmanuel Macron y David Cameron, sobre la posibilidad de enviar tropas de sus respectivos países en apoyo de Ucrania. Macron llamaba una vez más a «no cerrar ninguna puerta» en lo relativo a la ayuda a Ucrania. A su juicio, «Rusia ha decidido convertirse resueltamente en una potencia desestabilizadora que no pone límites estratégicos a su acción». «La excitación rusa demuestra que hacemos bien en no cerrar ninguna puerta. De lo contrario, significa que aceptamos renunciar a un orden basado en el derecho».