Tres españoles son asesinados a tiros en el centro de Afganistán

Publicado por J. GÓMEZ PEÑA Kabul Verificado por Creado: Actualizado:

Tres turistas españoles y un ciudadano afgano fueron asesinados este viernes en Bamiyán, ciudad turística del centro de Afganistán, según anunció el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Mateen Qani. El Ministerio de Exteriores de España confirmó poco después que tres de los fallecidos son de nacionalidad española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró «sobrecogido por la noticia». «Sigo la situación puntualmente. La Unidad de Emergencia Consular del Ministerio de Exteriores está trabajando para ofrecer toda la asistencia necesaria», escribió en un mensaje en la red social X, en el que también trasladó su afecto a los familiares y amigos de los fallecidos. Aún se desconoce su identidad.

El Ministerio de Exteriores envió un comunicado en el que informó de que «a través de la Unidad de Emergencia Consular» trataba de «esclarecer las circunstancias, atender a los afectados en todo lo que necesiten y contactar con sus familiares». Este ataque es el primero contra turistas extranjeros en Afganistán que causa víctimas mortales desde que los talibanes regresaron al poder, en agosto de 2021. El régimen intenta fomentar el turismo, una importante fuente de ingresos para uno de los paíse más pobres del mundo. Mediada la tarde, hubo un tiroteo en Bamiyán, una ciudad que antes tuvo una gran tradición turística. «Tres extranjeros y un afgano murieron» y «cuatro extranjeros y tres afganos resultaron heridos», señaló un portavoz del Gobierno. No precisó el número de agresores, pero sí detalló que había cuatro detenidos.

Fuentes diplomáticas intentaban confirmar informaciones preliminares procedentes del centro hospitalario donde fueron trasladados la víctimas mortales y los heridos. Al parecer, entre los heridos hay noruegos, australianos, lituanos y, al menos, un español.

Todo fue confusión. La onda expansiva de este incidente recorrió pronto el país. Un turista que visitaba Herat, una localidad del oeste, indicó en un grupo de WhatsApp: «Los talibanes nos pararon mientras caminábamos por la calle. Nos llevaron a la comisaría y no quisieron dejarnos ir, diciendo que debido a lo que hahía pasado en Bamiyán ya no estábamos seguros. Luego nos dijeron que comiéramos rápido y que no nos quedáramos en las calles».

España tiene cerrada su Embajada en Kabul, capital del país, desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el poder. En sus recomendaciones de viaje publicadas en su web, Exteriores aconseja «no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán» y «se recuerda que existe el riesgo de secuestro o atentado en todo el país» Bamiyán, sede de los budas gigantes destruidos por los talibanes en 2001, es el principal destino turístico de Afganistán. La provincia está habitada principalmente por miembros de la comunidad hazara, chiítas. Son un grupo enfrentado a los sunitas del Estado Islámico. El EI ha atentado en varias ocasiones contra ciudadanos chiítas.