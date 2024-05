La falta de un plan para Gaza tras la guerra divide al Gobierno israelí

Publicado por MIKEL AYESTARÁN Jerusalén Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de un plan claro para el futuro de Gaza divide al Gobierno de Israel. Benny Gantz, exjefe del ejército y miembro del gabinete de guerra, dio un ultimátum a Benjamín Netanyahu para que haga pública antes del 8 de junio su estrategia para la guerra en Gaza y el día después. Si el primer ministro no aclara sus planes para ese día su partido abandonará el Gobierno.

Gantz sigue los pasos de Yoav Gallant, ministro de Defensa, quien el jueves desafió en público a Netanyahu para pedir que «tome una decisión y declare que Israel no ejercerá un gobierno civil en la Franja de Gaza, que no se establecerá ninguna Administración militar israelí en Gaza y que se promoverá de inmediato un Gobierno alternativo a Hamás». Netanyahu respondió no estar dispuesto a aceptar «un cambio de Hamastán por Fatahstán», en alusión a una posible transferencia de poder en la Franja a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Y no parece que vaya a cambiar de estrategia tras conocer el ultimátum de Gantz, quien aboga por una Administración futura en la Franja con participación de europeos, estadounidenses, árabes y palestinos y sin planes de volver a levantar asentamientos. Netanyahu está entre la espada y la pared porque sus aliados ultranacionalistas del Gobierno exigen la expulsión de palestinos y volver a construir asentamientos. Hasta el momento la estrategia de uso máximo de la fuerza no le ha servido para cazar a los líderes de Hamás y liberar a los cautivos con vida. Las familias de los rehenes recibieron la noticia de que el ejército había encontrado el cuerpo de Ron Benjamin, de 52 años.

Es el cuarto rehén muerto que encuentran esta semana y las familias llamaron un sábado más a la movilización porque sus seres queridos solo regresan a casa en bolsas de plástico. Entretanto, los primeros camiones descargaron ayuda en Gaza en el muelle levantado por el ejército de EE UU, pero Hamás rechaza esta operación y acusa a Washington de «intentar mejorar su fea imagen» con el muelle. Los islamistas hacen «plenamente responsables» a Israel y a EE UU por su política «deliberada y premeditada de hambre y bloqueo». Las agencias de Naciones Unidas alertan de la extensión de la hambruna y de la necesidad de reabrir los pasos terrestres. Los llamamientos no logran que Israel dé marcha atrás, mantiene cerrado el cruce de Rafah e intensifica las operaciones en el norte y sur de una Franja asfixiada que ha sufrido un nuevo desplazamiento forzoso interno de más de 600.000 personas.

La aviación israelí atacó más de setenta objetivos, que incluían «depósitos de armas, infraestructura y edificios pertenecientes a grupos terroristas». Uno de los ataques aéreos en Rafah tuvo como objetivo un alto mando de Yihad Islámica Palestina, según el ejército. Israel mantiene cerrado el acceso a la prensa internacional desde el estallido de la guerra y en estos meses ha matado a un centenar de periodistas y trabajadores de medios locales. Los reporteros que quedan en Gaza, sobre todo en la parte norte, se juegan la vida cada día para cubrir operaciones como la que tiene lugar en el campo de refugiados.