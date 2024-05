Hamás vuelve a bombardear Tel Aviv, la segunda ciudad de Israel

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Las estelas blancas que dejan los misiles rasgaron el cielo azul de Tel Aviv. Cuatro meses después, Hamás volvió a atacar ayer este enclave israelí. El pánico corrió por las calles de la segunda ciudad del país. Tras la orden de detención dictada por la Corte Internacional de La Haya contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a punto de reanudarse las negociaciones en busca de un alto el fuego en Gaza, Hamás lanzó un «gran ataque con misiles» contra Tel Aviv en respuesta a las «masacres sionistas contra civiles» en la Franja, según aseguró la organización palestina en un comunicado difundido por la cadena Al Jazeera.

Las Brigadas Al-Qassam anunciaron que iban a atacar, según varias fuentes, y el Ejército hebreo activó la ‘Cúpula de Hierro’ antimisiles para proteger la ciudad y otros enclaves próximos. Tres proyectiles fueron neutralizados y cinco cayeron en zonas abiertas. Una casa en el suburbio de Herzliya sufrió daños menores por la caída de metralla y dos personas resultaron heridas leves, según relató la policía al diario ‘The Times of Israel’. Algunos testigos aseguraron que se habían escuchado «explosiones» en Tel Aviv.

Con esta acción, Hamás intentaría demostrar que mantiene su capacidad de fuego después de siete meses de combates. Las tropas armadas del Estado hebreo (FDI) creen que esta andanada es una respuesta a «la actividad militar israelí contra un gran centro de producción de cohetes en la zona». Las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar después del mediodía. Ocho misiles fueron disparados desde Rafah, donde las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo su último operativo de ocupación en la Franja. En las pasadas semanas, cerca de un millón de gazatíes han evacuado la ciudad fronteriza a medida que avanzaban las tropas de las FDI. En la ciudad de Kfar Saba también hubo daños. Un misil abrió un gran cráter en una zona sin viviendas.

En el norte de Israel y en varias comunidades próximas a la frontera con Gaza el pánico se apoderó de cientos de civiles al ver sobrevolar lo que podrían ser drones de ataque o aviones pilotados por las milicias extremistas. Numerosos ciudadanos corrieron en busca de protección a los refugios antiaéreos. Hamás busca demostrar que todavía conserva las bases suficientes como para hacer daño a la población de Israel después de que el ejército hebreo haya anunciado estos días la destrucción de decenas de plataformas de lanzamiento de misiles de la organización palestina diseminadas en varias zonas de Rafah.

Horas antes de la ofensiva, los milicianos de Hamás aseguraron que habían capturado a varios soldados en el norte de Gaza, en Jabaliya, un extremo negado por el Ejército de Israel. Según la versión palestina, sus milicianos habrían sorprendido a un grupo de militares dentro de un túnel; varios habrían muerto en el intercambio de disparos y al menos uno estaría cautivo.

Luego llegó el ataque con los misiles desde Rafah, sector fronterizo con Egipto donde ha puesto el foco la comunidad internacional.

La ONU y muchos países exigen una tregua para socorrer a una población que no dispone de las condiciones mínimas para subsistir. La Corte Penal Internacional ordenó el pasado viernes al Gobierno de Benjamín Netanyahu cesar cualquier intervención que pueda derivar en actos de genocidio sobre los civiles. Se da la circunstancia de que los mandos militares hebreos habían decidido ayer ralentizar las intervenciones en Rafah para no mediatizar las negociaciones para liberar a los rehenes que comenzarán mañana. No parece fácil el acuerdo mientras sigan sonando las bombas.

Netanyahu insiste en que Israel debe tomar Rafah para eliminar los últimos batallones que quedan de Hamás y lograr una «victoria total». Israel asegura que líderes de la organización palestina se esconden en Rafah, donde también están algunos de los rehenes judíos secuestrados durante las matanzas del 7 de octubre. Esta ciudad ubicada en el sur de la Franja de Gaza es también uno de los últimos lugares donde las FDI sitúan reservas de cohetes en poder de Hamás. El Ejército israelí descarta que tenga capacidad de fabricación de cohetes. Aun así, ayer, cuatro meses después de su última ofensiva sobre Tel Aviv, las Brigadas Al-Qassam lanzaron ocho misiles sobre esta ciudad israelí.