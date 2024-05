Israel dice que la guerra en Gaza durará al menos siete meses más

Publicado por EFE Jerusalén Verificado por Creado: Actualizado:

La guerra israelí en la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 36.000 palestinos, durará al menos hasta 2025 y las tropas israelíes no abandonarán el enclave a fin de impedir «el contrabando de armas», afirmó ayer el asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi.

«Tenemos otros siete meses de lucha para lograr lo que definimos como ‘la destrucción de las capacidades gubernamentales y militares de Hamás’», dijo Hanegbi en una entrevista por teléfono desde Chipre a la radio pública Kan.

El pasado 6 de mayo, Israel inició una ofensiva terrestre en Rafah, el último enclave «seguro» de Gaza y donde el Ejército dice que quedan por desmantelar cuatro batallones de Hamás. Desde entonces, más de un millón de gazatíes han sido forzosamente desplazados, a medida que las tropas han alcanzado el centro de la urbe de Rafah desde el costado oriental.

«Dentro de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel controlan ahora el 75 % del Corredor de Filadelfia y creo que con el tiempo lo controlarán entero», dijo Hanegbi, confirmando los últimos movimientos de tropas en esta franja estratégica que delimita Gaza con Egipto.

Según el asesor, Israel busca junto con las autoridades egipcias mitigar el «contrabando de armas» desde Egipto hacia Gaza, dando a entender que las tropas no abandonarán esta localización una vez la dominen militarmente.

«Debemos cerrar la frontera entre Egipto y Gaza. Nadie se ofrecerá a protegernos y tendremos que protegernos nosotros mismos», dijo Hanegbi en el programa ‘Hazet Hayom’ al presentador Esty Perez Ben-Ami.

Por otro lado, el Ejército israelí anunció este miércoles que ya controla «tácticamente» el Corredor Filadelfia de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que recorre la frontera con Egipto y donde según Israel se han detectado unos 20 túneles hacia el país vecino usados por Hamás para introducir armas en el enclave.

«Esto no significa que tengamos fuerzas sobre el terreno en todo el corredor, pero sí que podemos controlar y tenemos la capacidad de cortar la línea» de suministros de Hamás en la zona, dijo un funcionario militar en una rueda de prensa.

El funcionario aseguró que también han encontrado unos 82 puntos de acceso a los túneles, algunos de los cuales ya se conocían antes de la operación, y que las fuerzas armadas israelíes han informado a sus contrapartes egipcias de sus hallazgos.

Ataque pasado en Rafah

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, demandó ayer a Israel un plan para «el día después» en Gaza tras el «horrible» bombardeo israelí contra un campo de refugiados situado en Rafah, al sur de la franja.

«En ausencia de un plan para el día después, no habrá un día después», dijo en rueda de prensa durante su visita a Moldavia. Blinken, que describió el ataque como un «incidente», reconoció que éste había sido «horrible» y que «nadie que haya visto las imágenes no puede no verse hondamente afectado por ello a nivel humano».

Expertos de la ONU declararon que el ataque el pasado domingo a un campo de desplazados en Rafah, que causó al menos 46 muertos, 23 de ellos mujeres, niños y ancianos, fue «indiscriminado y desproporcionado». Además, aseguraron que Israel no puede eludir su responsabilidad en esos crímenes bajo el argumento de que fue «un error».

«Las informaciones sobre el terreno indican que los ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, y que muchas víctimas quedaron atrapadas en tiendas de plástico incendiadas, lo que produjo una terrible cifra de víctimas», describieron los expertos en un comunicado.

El ataque de zonas en las que se refugian desplazados palestinos, muchos de ellos mujeres, niños, discapacitados y ancianos, «es una grave violación de las leyes de la guerra y un triste recordatorio de que es necesario que actúe la comunidad internacional y se rindan cuentas», agregaron.

Los relatores y expertos en derechos humanos afirmaron que el hecho de que los líderes israelíes hayan atribuido este ataque a un error no les exime de responsabilidad legal.

En las últimas 24 horas, los nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado al menos 75 muertos, 21 de ellos en campos de desplazados .