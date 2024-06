La ayuda de los aliados, crucial para el sistema energético de Ucrania

Publicado por Rostyslav Averchuk Leópolis Verificado por Creado: Actualizado:

Los ucranianos intentan adaptarse a los cortes de electricidad cada vez más largos e imprevisibles causados por los continuos ataques de Rusia contra su sistema energético, mientras se espera que el déficit de electricidad empeore a finales de verano y siga siendo alto durante el invierno si no llegan más sistemas de defensa antiaérea.

Tras un corte de electricidad en un restaurante de la ciudad de Leópolis, en el oeste del país, una camarera se apresura hacia un gran generador eléctrico situado en la entrada.

Varios segundos después, las luces vuelven a encenderse y los comensales continúan con sus comidas, aparentemente imperturbables por el zumbido del aparato.

Una vez más, escenas como ésta se suceden por toda Ucrania, recordando a los ucranianos la experiencia del invierno de 2022-23, cuando pasaron horas o días enteros sin electricidad debido a los ataques de Rusia contra el sistema energético.

Sin embargo, a diferencia de entonces, los cortes de electricidad se están produciendo en verano, incluso antes de que el consumo alcance su pico estacional en julio.

La situación puede llegar a ser «crítica» en invierno, ya que se prevé que el déficit del sistema alcance al menos 5 gigavatios, declaró a EFE Volodímir Omelchenko, experto en energía del centro de estudios Razumkov, con sede en Kiev. «Nuestros socios internacionales deben entender que si la guerra continúa durante mucho tiempo y Ucrania no recibe suficientes armas, no hay forma de que el sistema energético ucraniano sobreviva. Si no ya en 2024, dentro de un año estará completamente destruido», advirtió el experto.

En opinión de Omelchenko, la culpa la tiene la escasez de sistemas de defensa antiaérea y de munición, provocada por la pausa en la ayuda militar.