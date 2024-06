La guerra civil de Sudán dispara el éxodo migratorio mundial

Publicado por Gerardo Elorriaga Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La ciudad sudanesa de El Fasher se encuentra en una situación crítica. «Los tiroteos y bombardeos afectan a la capital de la provincia de Darfur Norte sin discriminar hospitales y viviendas». Abdifatah Yusuf Ibrahim, coordinador de Médicos Sin Fronteras en la zona, advierte de la falta de alimentos y suministros médicos en esta urbe de 1,5 millones de habitantes, con unos 800.000 desplazados, y que tan sólo uno de sus tres hospitales se encuentra actualmente operativo. En los últimos días, miles de residentes han huido de los combates entre el Ejército y las milicias Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que la sitian, hacia el cercano campo de Zamzam, donde ya se hacinan unas 300.000 personas en condiciones catastróficas de malnutrición. Este asedio no es el único que sufre actualmente Sudán. Las ciudades meridionales de Babanusa y El Obeid también se hallan, desde hace meses, rodeadas por la guerrilla. La vida tampoco es sencilla en aquellas zonas a las que no han llegado los enfrentamientos. Según fuentes de la cooperación española, se precisa importar todos los productos básicos y la moneda local se devalúa constantemente. La guerra civil se halla estancada. No se han producido avances destacados de ambos bandos. Mientras tanto, más de diez millones de sudaneses, en torno a la quinta parte de la población total, han abandonado su hogar a lo largo del último año por el conflicto. Este conflicto bélico se expande y amenaza con dividir el territorio en dos áreas de influencia. Según esta interpretación, la occidental quedaría en manos del RSF, que también controla gran parte de la capital, mientras que la oriental permanecería bajo el dominio de las Fuerzas Armadas. La crisis del país africano ha incrementado sustancialmente el número de desplazados forzosos. Al menos, 120 millones de individuos sufren este drama en todo el mundo, según Acnur, que también menciona la grave y masiva incidencia del fenómeno en Birmania, República Democrática del Congo y la Franja de Gaza, donde afecta al 75% de los residentes.

En cualquier caso, Siria sigue siendo el país con la mayor afectación ya que concentra 13,8 millones. De acuerdo con los datos de ACNUR, si la población desplazada a nivel global fuera un país, sería el decimosegundo más grande del mundo, aproximadamente del tamaño de Japón. En este crecimiento exponencial del número de exiliados, la agencia de la ONU para los refugiados ha explicado que un factor determinante es el devastador conflicto en Sudán. No en vano, desde abril de 2023 se han registrado más de 7,1 millones de nuevos desplazamientos internos y más de 1,9 millones hacia el exterior.