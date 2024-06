Netanyahu disuelve el gabinete de guerra para Gaza

Publicado por Colpisa Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decidió este lunes disolver el gabinete de guerra creado en octubre tras los atentados de Hamás para afrontar la guerra contra esa organización e invadir la Franja de Gaza. La fecha de caducidad de este foro quedó fijada el pasado 9 de junio cuando lo abandonaron dos ministros centristas, Benny Gantz y Gadi Eizenkot. El gabinete había nacido para dar la imagen de unidad en el Ejecutivo hebreo. El primer ministro llevaba tiempo recibiendo peticiones de los socios nacionalistas-religiosos de su coalición, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, para ser incluidos en el gabinete de guerra. Netanyahu no dio nunca el visto bueno a su entrada porque hubiera supuesto un aumento de la tensión con instituciones internacionales y, sobre todo, con Estados Unidos, que busca una salida negociada al conflicto. «El gabinete de guerra no existe. Era un acuerdo de coalición con Gantz, a petición suya. Una vez que Gantz se fue, dejó de existir ese foro», zanjó Netanyahu en declaraciones recogidas por el diario Israel Hayom. A partir de ahora el mandatario celebrará consultas sobre la guerra de Gaza con un pequeño grupo de ministros, entre ellos el titular de Defensa, Yoav Gallant, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Según el diario Yediot Aharonot, Ben Gvir no será invitado.

La presión interna y exterior aumenta sobre Netanyahu. La oposición le insiste en alcanzar un acuerdo con Hamás para liberar a los casi 130 rehenes aún cautivos y, además, le exige la convocatoria de elecciones. En la otra trinchera, sus socios de ultraderecha le animan a arrasar la Franja e incluso a extender la guerra al Líbano para acabar con Hezbolá. El gabinete de guerra, integrado por tres miembros y tres observadores, se formó después de que Gantz se aliara con Netanyahu en un Gobierno de unidad nacional al comienzo de la invasión de Gaza, en octubre. En el foro estaban como observadores un socio de Gantz, Gadi Eizenkot, y Aryeh Deri, jefe del partido religioso sefardí Shas. Con la salida de Gantz y Eizenkot, sólo quedaban cuatro miembros, todos pertenecientes a la coalición gubernamental: Netanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant; Aryeh Deri, y Dron Dermer, un estrecho colaborador del primer ministro. Gantz anunció el pasado 9 de junio que abandonaba el gabinete de guerra ante la falta de estrategia para poner fin a la ofensiva militar en Gaza. También responsabilizó a Netanyahu de «impedir que se logre una auténtica victoria» en la Franja. Poco después, Eisenkot siguió sus pasos y dejó su cargo como observador con este argumento: «Se ha evitado desde hace mucho que el gabinete adoptara decisiones determinantes necesarias para materializar los objetivos de la guerra y mejorar la posición estratégica de Israel».