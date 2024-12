Turquía emerge como potencia protectora de una nueva Siria... con incógnitas

Publicado por Ilya U. Topper/ Dogan Tiliç Estambul Verificado por Creado: Actualizado:

La caída del régimen de Bachar al Asad tras una ofensiva de milicias islamistas se celebra como una victoria propia en Turquía y otorga a Ankara una enorme influencia sobre la formación de la nueva Siria, pero también trae importantes quebraderos de cabeza. Los analistas turcos coinciden en que Turquía está en el bando ganador del conflicto, junto con Estados Unidos e Israel, frente a los perdedores, que son Rusia e Irán.«A corto plazo, para el Gobierno turco y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, lo que ha sucedido en Siria es como ganar la lotería», dice el socialdemócrata Murat Karayalçin, exministro de Exteriores turco.«Me gustaría que Turquía contribuya a largo plazo a la reconstrucción de una nueva Siria, en su propio beneficio y en el de toda la región», agrega el político con «cauteloso optimismo».El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el vicepresidente, Cevdet Yilmaz, han subrayado que la transición debe incluir a todos los grupos étnicos y religiosos.Erdogan —que hasta el lunes por la tarde no había hecho declaraciones sobre la caída de Al Asad— enumeró el sábado a «árabes, turcomanos, kurdos, suníes, alawíes y cristianos, conviviendo sin discriminación» en su visión de una Siria futura.Una Siria estable y aceptada por las potencias europeas y norteamericanas redundaría en beneficio de Turquía como socio comercial, proveedor de hidrocarburos, mercado para la industria turca y puerta de tránsito hacia el resto del mundo árabe.Además, debería poder acoger de nuevo a una parte de los 3 millones de refugiados que Turquía viene abasteciendo en su territorio y cuyo retorno exigen cada vez más partidos políticos turcos.¿Cuánto influye Ankara?Pero por ahora es una incógnita cuánta capacidad tendrá Ankara para influir en las pugnas de poder que pueden aparecer entre los varios grupos que han colaborado en la caída de Asad.El más potente son las milicias ultraislamistas «Haiat Tahrir Sham», heredero de Al Qaeda en Siria, que en los últimos años dominó la provincia de Idlib en el noroeste del país, bajo tutela militar turca, y la semana pasada tomaron Alepo, Hama y Homs.«Esta ofensiva de HTS no habría sido posible sin el conocimiento de Turquía. HTS ejercía el gobierno en Idlib, donde Turquía actuaba como garante, con más de 10.000 soldados», explicó el exembajador turco Aydin Sezgin en el canal turco T24.Pero no está claro cómo se desarrollarán las relaciones con el HTS y su líder, Abu Mohamed al-Jolani, una vez que forme parte de la estructura de poder en Damasco.