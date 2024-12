Diseño japonés, lujo, ansiolíticos y un búnker; abre el palacio de Al Assad

Publicado por gonzalo ruiz Damasco Verificado por Creado: Actualizado:

La residencia presidencial de Bashar Al Assad ha sido totalmente saqueada tras la caída de su régimen. El 8 de diciembre, día en el que la era de la familia puso fin en Siria, el dictador abandonó el país, dejando todo atrás. Los rebeldes que lo derrocaron lo celebraron por todo el territorio, incluido el barrio de al-Maliki, en Damasco, lugar donde se encuentra el gran palacio de Al Assad. Consta de tres edificios de seis pisos y un gran espacio para jardines conservados a la perfección. El interior, hasta hace unos pocos días, transmitía la vanidad, la opulencia y el poder que representaba la figura de Al Assad.En el palacio quedaron el pasado fin de semana vestigios del nerviosismo creciente que atenazó a sus inquilinos hasta el momento de la huida. En algunas habitaciones están tirados por el suelo estuches de joyas y relojes de lujo que los asistentes del matrimonio Al Assad, Bashar y Asma, vaciaron apresuradamente antes de la huida. El presidente y la primera dama tuvieron también que deshacerse de trajes y calzado de primerísimas marcas o confeccionados a medida.En otra estancia se localizó una mesa con tazas de café, un cenicero lleno de colillas secas y un mando a distancia justo delante de un enorme hueco en la pared donde antes de que llegasen los rebeldes había un televisor. Quedan vajillas, teteras, fotografías, libros, muebles y otros objetos que no pudieron llevarse, muchos de ellos ya astillados por la multitud. Veinticuatro años de régimen dan para acumular muchas cosas, demasiadas como para guardarlas en un avión en medio de una apresurada huida.Los insurgentes llevan a los sirios a visitar el palacio-fortaleza en lo alto del monte Mezzeh que hasta este domingo pasado significaba el símbolo del poder absoluto y la tiranía en el país. Se han ocupado de que no fuera pasto de la ira del pueblo, aunque ha sido inevitable que los civiles se llevasen muebles, televisores, lámparas, cerámica de lujo y otras pequeñas propiedades que nadie va a reclamar. No han destruido los jardines ni hecho arder el palacio, al revés de lo sucedido con el mausoleo del anterior presidente, padre de Bashar, al que un grupo de milicianos prendió fuego este miércoles.El edificio no es únicamente un símbolo de opresión. Desde el punto de vista arquitectónico es un ejemplo magnífico de estructuralismo, diseñado en la década de los 70 por el premio Pritzker y legendaria figura a la que se atribuye la construcción del Japón moderno Kensz Tange. El también destacado urbanista hizo los planos pero, sin embargo, renunció a la construcción del palacio. Tange, autor de grandiosos proyectos en Japón, como la reconstrucción moderna de Hirosima, fue muy demandado en los años de gran esplendor económico en Asia y Oriente Próximo.El palacio, de forma cúbica, consta de numerosas habitaciones revestidas de mármol de Carrara. Dispone de un hospital privado que usaba la familia presidencial y un búnker subterráneo, que es posible que Al Assad utilizara con sus jefes militares durante el avance de los insurgentes esta semana pasada. Pero también resulta muy probable que pasara largas horas en su despacho, donde los rebeldes encontraron fármacos ansiolíticos y un mapa detallado del noreste de Siria.

Desde el punto de vista arquitectónico es un ejemplo de estructuralismo, diseñado por el premio Pritzker y legendaria figura Kensz Tange