Sheinbaum ofrece opciones a los migrantes para que se queden

Publicado por Agencias México Verificado por Creado: Actualizado:

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno ofrece opciones a los migrantes para que permanezcan en el sur del país y eviten llegar a la frontera con Estados Unidos, como ha denunciado el mandatario electo estadounidense, Donald Trump. «Desde el sur de México se les dan distintas opciones, pueden quedarse en México a trabajar (...), en un albergue o, si desean regresar a sus países, también se les dan las condiciones», declaró Sheinbaum en su conferencia diaria ante los medios.La gobernante mexicana respondió a cuestionamientos de la prensa sobre las exigencias de migrantes que parten en crecientes caravanas desde el límite de México con Centroamérica porque buscan llegar a Estados Unidos antes de la investidura de Trump, el 20 de enero.El republicano ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a todos los productos mexicanos si México no frena la «invasión» de migrantes y drogas, al citar las caravanas como un ejemplo. Pero Sheinbaum recordó ahora que ella le comentó a Trump en sus conversaciones telefónicas en noviembre que las caravanas ya no llegan a la frontera con Estados Unidos porque México tiene «una estrategia».«Se les atiende en el sur, ya no se les atiende en el norte. Eso es parte de una estrategia integral, por eso ya no llegan las caravanas de migrantes al norte, fue algo de lo que hablé en su momento con el presidente Trump», manifestó.El Gobierno mexicano ha asegurado que el encuentro diario de indocumentados en la frontera de Estados Unidos ha disminuido un 75 % desde diciembre de 2023, aunque la administración encabezada por Sheinbaum detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi 132 %.La mandataria recordó que hay varios acuerdos con la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el que se pueda gestionar desde el sur de México las citas de asilo con la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.

Además, Sheinbaum, prometió que habrá un acuerdo con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, ante su intención de designar como terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico.“¿Qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump? Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con EE.UU., un acuerdo en el terreno migratorio, en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos en el tratado comercial», dijo en su conferencia diaria.La mandataria se refirió a declaraciones de Trump, quien este domingo aseguró que «todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y designará inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras» en un foro de la asociación ultraconservadora Turning Point en Phoenix, Arizona.