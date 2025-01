Trump impone a América Latina su plan de deportaciones bajo la amenaza de aranceles

Publicado por J. Gómez Peña

Donald Trump funciona en el ring político como un peso pesado. Busca el K.O. Y como Mike Tyson actúa con furia incluso mordiendo la oreja del rival. No se calma hasta que el otro púgil ve mariposas sobre la lona. Ese guion ha seguido su primer combate diplomático desde que asumió hace sólo una semana la presidencia de Estados Unidos. Había prometido durante la campaña electoral que iría directo a por la inmigración ilegal, que él considera una cantera de delincuentes. Dicho y hecho. Metió el domingo a un grupo de colombianos, esposados y con grilletes, en un par de aviones militares y los mandó de vuelta a su país. Pero Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M-19 y hoy presidente de Colombia, prohibió su aterrizaje en Bogotá por el trato "vejatorio" a sus compatriotas. El nuevo inquilino de la Casa Blanca reaccionó de inmediato e impuso aranceles del 25% a todos los productos colombianos. Golpe al mentón. Petro, que vio cómo cientos de miles de puestos de trabajo en agricultura, minería y energía estaban en riesgo, dobló la rodilla. Y ahora hasta va a mandar su avión presidencial para recoger a los deportados que no quiere Trump.

El mensaje ha calado en América Latina. Un tercio de los 11 millones de indocumentados que viven en EE UU procede de México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, próxima ideológicamente a Petro, se ha curado en salud. Hace unos días se negó a recibir un vuelo con repatriados. Pero este lunes dijo que el acuerdo entre Washington y Bogotá era "bueno" y que deben prevalecer "el diálogo" y el "respeto". El magnate intimida.

La economía es una materia frágil. De porcelana casi. Dentro de dos semanas, buena parte del mundo celebrará el día de los enamorados. Flores y flores. Colombia es el segundo exportador del planeta. El 80% de su producción viaja a Estados Unidos (por valor de unos 1.500 millones de euros). Si al precio actual se le suman aranceles del 25% primero y del 50% después, como había amenazado Trump, el sector se quedaría fuera del mercado. Lo mismo sucede con el aguacate, cuya venta se dispara con motivo de la final de la Super Bowl, el 9 de febrero. Sólo de este fruto dependen 61.000 empleos en el país latinoamericano. Algo similar sucede con la banana. Y, sobre todo, con el café, que aporta más de 1.600 millones de euros.

A esa producción agrícola se suman el oro, el aluminio, el carbón y el petróleo, la materia prima que más vende a EE UU: en 2022 rozó los 6.000 millones de euros. Estados Unidos es el destino de un tercio de todas las exportaciones colombianas. Ambas naciones tienen desde hace doce años un Tratado de Libre Comercio.

Petro, que siempre ha criticado a sus antecesores y a otros mandatarios sudamericanos por su servilismo ante el vecino del norte, apenas ha durado un asalto. En el periódico colombiano El Tiempo recuerdan que el año pasado EE UU, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, deportó a 14.226 ciudadanos del país y que eso no desató ninguna crisis diplomática. Deja entrever esta publicación que el progresista Gobierno de Petro ha querido pararle los pies al republicano y conservador Trump. Vista la rápida resolución del conflicto, no lo ha conseguido. El magnate neoyorquino manda así un mensaje a América Latina y al mundo. Sus bravuconadas no son disparos al aire. Se traducen en medidas, en represalias.

Apenas unas horas después de negarse, Bogotá aceptó recibir aviones militares con deportados procedentes de Estados Unidos. Como consecuencia, Washington deja sin efecto los aranceles y no aplicará tampoco las restricciones bancarias y fiscales, ni revocará los visados de los funcionarios del Ejecutivo colombiano. La crisis duró un día. Un asalto.

"Volvemos a ser respetados"

"Estos acontecimientos dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en nuestro país", difundió en una nota la Casa Blanca. En otro comunicado, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aceptó la situación: "Hemos superado el impás con EE UU. El Gobierno -de Bogotá- tiene listo el avión presidencial para facilitar el retorno de quienes iban a llegar al país en vuelos de deportación".

El incidente diplomático con Colombia, ya resuelto, marca el paso para casos similares en la región. El viernes, aviones militares estadounidenses realizaron dos vuelos a Guatemala, cada uno con 80 migrantes. México rechazó la pasada semana una solicitud de Washington para permitir el viaje de una aeronave militar con deportados. Este país, que tiene una larga frontera con Estados Unidos, es un territorio clave en la cuestión migratoria. En la primera semana de mandato del magnate han sido repatriados más de 4.000 mexicanos. Trump ha dicho que si no se acepta ese flujo de retorno impondrá aranceles del 25% tanto a México como a Canadá para frenar el paso ilegal de personas y de drogas como el fentanilo. También Brasil denunció el "trato degradante" que recibió un grupo de ciudadanos expulsados de EE UU: fueron esposados en un vuelo comercial de deportación. Se quedó con ellos.

Washington negocia con Bukele el envío de ilegales de otros países

En contraste con países con gobiernos progresistas, Donald Trump mantiene una buena relación con Nayib Bukele, presidente de El Salvador y firme defensor de la mano dura en la lucha contra la delincuencia. Estados Unidos y el Ejecutivo de este país centroamericano negocian así un acuerdo que permitiría a Washington deportar allí a inmigrantes de otros Estados. El plan está diseñado especialmente para retener a narcotraficantes y también para ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos. Así, Washington esquivaría la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro a acoger a estos repatriados.