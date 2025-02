Al menos diez muertos en un tiroteo en un colegio para adultos de Suecia

Publicado por Daniel de Lucas Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

La Policía de Suecia ha confirmado que "unas diez personas" han muerto este martes en un tiroteo producido en una escuela para adultos de la ciudad de Orebro, en el centro del país. Se desconoce la cantidad de heridos en el ataque, aunque se habla de "un gran número" y ningún menor ha sido hospitalizado. Uno de los fallecidos es el autor del ataque y éste se habría suicidado, según el periódico Expressen. Las mismas fuentes apuntan que el tirador habría usado un arma automática.

"Hubo un tiroteo en la escuela. Cuatro personas recibieron disparos. El alcance de las lesiones no está claro. La operación está en curso", informó la policía en un primer comunicado, y minutos después anunció un quinto herido.

Eran las 12:33 horas del mediodía cuando los servicios de emergencia fueron alertados de disparos, y poco después también de humo en el centro educativo, por lo que pusieron en marcha un amplio dispositivo. Las imágenes del lugar muestran gran presencia policial con ambulancias y vehículos de emergencia en los alrededores de Risbergska School. Los policías han acordonado seis colegios y un restaurante cercano, que han sido desalojados.

Las autoridades suecas han destacado que están trabajando para identificar a todas las víctimas, mientras que las fuerzas de seguridad han registrado todo el área en busca de posibles cómplices. La policía ha asegurado que no había recibido ninguna advertencia de que se produciría el tiroteo. Aseguran que la amenaza ya ha sido desactivada. El responsable del crimen no tenía antecedentes y no estaba fichado. Los investigadores creen que actuó solo y no han hallado conexiones del sospechoso con ninguna banda criminal. "Creemos que tenemos al autor principal, pero no descartamos nada y estamos trabajando de manera amplia", explica el jefe de policía de Orebro, Roberto Eid Fores.

"Una pesadilla"

Fores describe este acontecimiento "increíblemente trágico con muchas víctimas" como "una pesadilla" y ha confirmado que el responsable de los hechos era uno de los muertos. En un primer momento no desechaba la posibilidad de que hubiera posibles cómplices. "No podemos descartar a otros sospechosos, y eso es algo en lo que continuamos trabajando en esta fase intensiva: por qué sucedió y si hay otros posibles sospechosos". Aunque más tarde alejaba la posibilidad. Además, se ha limitado a señalar que el atacante ha empleado un "arma de fuego", aunque sin aclarar de qué tipo.

Las autoridades no han querido confirmar si entre los heridos había profesores o estudiantes, y tampoco la edad de las víctimas. Según la región de Orebro, cuatro de los heridos fueron sometidos a cirugía. Todos adultos. Dos de ellos han sido operados y se encuentran estables, de los cuales uno presenta heridas graves y el otro leves.

Aunque la Policía -que mantiene abierta una investigación por intento de asesinato, incendio provocado y delito agravado con armas- no ha querido dar más información al respecto, el periódico más importante de Suecia publica que el presunto autor de los hechos sería un hombre de 35 años, sin antecedentes, con licencia de armas y residente en Orebro, que se habría suicidado. Las fuerzas de seguridad se encuentran en su domicilio y estarían realizando el registro de la vivienda.

El padre del presunto tirador asegura que desconocer que su hijo esté involucrado en el crimen. "No sé nada de eso", contesta ante la llamada del diario Aftonbladet en la que dice no tener conocimiento de una operación policial en el apartamento de su hijo. "Esto es muy perturbador. ¿Que ha pasado?", continúa. Cuando el periodista le informa sobre de la investigación y las sospechas contra su hijo, el progenitor niega que eso sea posible. "Debe ser imposible", expresa antes de colgar.

Se está llevando a cabo una gran operación policial en la zona y se han desalojado varios colegios. "Hemos escuchado varios disparos fuera", contaba una persona atrapada en el centro educativo. Las autoridades, que habían recomendado a la población no acercarse al centro educativo, han habilitado un punto de información para familiares y allegados. También han ordenado a estudiantes de otras escuelas cercanas que no salgan como medida de precaución.

"El silencio siguió a los disparos" Miriam Järlevall y Patrik Söderman, ambos trabajadores de la escuela, relatan en declaraciones al diario Dagens Nyheter que lo primero que oyeron fueron tiros en el exterior del aula en el que se encontraban. "Entonces vinieron los estudiantes y dijeron que alguien estaba disparando. Luego oímos más disparos en el pasillo. No salimos, nos escondimos en nuestras salas de estudio", cuentan. "Al principio hubo muchas ráfagas de disparos, seguido de media hora de silencio y luego empezó de nuevo. Estábamos tumbados debajo de nuestros pupitres".

"Escuché disparos, así que me atrincheré y estoy esperando noticias. Hemos activado una alarma en la aplicación de seguridad y me estoy comunicando con mis colegas", declaró Petter Kraftling, un maestro en una de las escuelas, al sitio web del sindicato de maestros sueco Vi larare.

El tiroteo ha tenido lugar en una zona en la que hay varios colegios, según informa Reuters, tanto para niños como para adultos. Los estudiantes de las escuelas cercanas y del centro en cuestión fueron confinados "por razones de seguridad", explicó la policía. El ayuntamiento ha anunciado que las escuelas de la ciudad se han cerrado por el tiroteo. "Las noticias sobre el ataque en Orebro son muy serias", ha dicho el ministro de Justicia sueco Gunna Strommer. "El Gobierno está en estrecho contacto con la policía y está siguiendo de cerca los acontecimientos".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha lamentado en un comunicado este "terrible acto de violencia", en "un día muy doloroso para toda Suecia". El mandatario se ha solidarizado con todas aquellas personas que han visto cómo su jornada escolar habitual se transformaba en una "pesadilla". Una vez la Policía ha confirmado que al menos diez personas han muerto, Kristersson ha convocado una rueda de prensa.

cartado "por el momento" que se trate de un atentado terrorista.

Aunque los ataques de este tipo son poco frecuentes en Suecia, en los últimos años se han producido varios incidentes graves en escuelas. En marzo de 2022, un estudiante de 18 años mató a puñaladas a dos profesores en un instituto en la ciudad de Malmö, en el sur.