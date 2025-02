Trump amenaza a Gaza antes de quedarse con ella y anuncia que Ucrania será rusa

Publicado por EFE/ MIKEL AYESTARAN / DANIEL DE LUCAS Washington / Estambul / Madrid Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono ayer respecto a sus planes para la Franja de Gaza al asegurar que Estados Unidos «se quedará» ese enclave palestino, porque «no hay nada que comprar». «Nos la vamos a quedar y la vamos a cuidar», aseguró Trump, en declaraciones a periodistas junto al rey de Jordania, Abdalá II, antes de mantener una reunión en la Casa Blanca.

Tras la cita, Abdalá II anunció que su país acogerá a 2.000 niños enfermos de la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha intensificado la presión sobre la nación árabe para que reciba a refugiados palestinos.

En declaraciones ante los medios al inicio del encuentro, el monarca afirmó que Jordania acogerá «lo antes posible» a 2.000 niños que están recibiendo tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades y que actualmente se encuentran en la Franja de Gaza. Trump recibió con agrado sus palabras y calificó el gesto como «realmente hermoso».

Mientras, el grupo islamista palestino Hamás instó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a implementar «palabra por palabra» el acuerdo de alto el fuego en Gaza si quiere liberar a sus rehenes, dijo uno de los miembros de su buró político, Mahmud Mardawi, en respuesta a la amenaza israelí de volver a la guerra si los cautivos no son liberados antes del sábado al mediodía. «Netanyahu debe implementar el pacto palabra por palabra. Esto asegurará que todo avance bien y sin retrasos, y llevará a la liberación de prisioneros de ambos lados", sentenció Mardawi en un mensaje de texto.

"Si Hamás no libera a nuestros rehenes para el sábado al mediodía, el alto el fuego habrá terminado y el ejército volverá a los combates en Gaza hasta la derrota final de Hamás", fueron las palabras de Benjamín Netanyahu tras una reunión durante cuatro horas y media del gabinete de Seguridad. El papel de Donald Trump fue clave para que el primer ministro aceptara el mismo acuerdo de alto fuego que había rechazado un año antes y vuelve a serlo en la primera gran crisis desde la entrada en vigor de la tregua. Solo 24 horas después del anuncio de Hamás sobre su decisión de posponer la liberación de 3 rehenes el sábado debido a las violaciones del acuerdo cometidas por Israel, el presidente estadounidense lanzó un ultimátum a los islamistas y Netanyahu siguió sus mismos pasos. Trump dijo que si Hamás no libera a «todos los rehenes» antes del sábado al mediodía, «que se desate el infierno» en la Franja y dejó la pelota en el tejado de Netanyahu.

Además, Donald Trump ha abierto ayer la puerta a que Ucrania «pueda ser de Rusia algún día». El presidente estadounidense ha realizado estas declaraciones en el marco de las negociaciones que pretende impulsar para poner fin a la guerra, a pocos días del tercer aniversario del inicio de la invasión rusa, ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, el 24 de febrero de 2022. El magnate aprovechó la ocasión para hacer gala de su visión de hombre de negocios y dejar claro su intención de que Washington obtenga acceso a las tierras raras ucranianas como contraprestación a la ayuda militar enviada a Kiev. «Quiero que nuestro dinero esté seguro, porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares. Pueden llegar a un acuerdo, pueden no llegar a un acuerdo. Pueden ser rusos un día, pueden no serlo", ha expresado Trump en una entrevista con la cadena de televisión Fox News. Y ha añadido su exigencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski: 500.000 millones de dólares (485.000 millones de euros) en ese tesoro mineral, unos metales vitales para las nuevas tecnologías que alberga este territorio. «Vamos a tener todo ese dinero ahí y lo quiero de vuelta. Y ellos básicamente han aceptado hacer esto, con lo que al menos no nos sentimos estúpidos».

La respuesta de Moscú a las palabras de Trump no se ha hecho esperar y el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recogido el guante asegurando que el futuro atisbado por el mandatario estadounidense es ya una realidad. «Lo que es un hecho es que una parte significativa de Ucrania quiere ser parte de Rusia y ya lo es",dijo en referencia a Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón ocupadas por Rusia.

En ese sentido, Peskov ha sostenido que la población de estos cuatro territorios superaron "muchos peligros" para votar en referéndum su adhesión a la Federación Rusa, obviando que la consulta se desarrolló sin unas mínimas garantías democráticas y no ha sido reconocida por la gran mayoría de la comunidad internacional.

El enviado especial de EE UU para Ucrania, Keith Kellogg, viajará próximamente al país con la misión de esbozar una propuesta para poner fin al conflicto Desde el Despacho Oval, Trump también ha confirmado que el enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, viajará próximamente al país con la misión de esbozar una propuesta para poner fin al conflicto. "Cuando dejé el cargo, no hace mucho, hace poco más de cuatro años, no teníamos guerras, no teníamos problemas. Ahora tenemos el mundo entero estallando, pero apagaremos el fuego", ha prometido el republicano.

Su retorno a la Casa Blanca se produjo con la gran promesa de un rápido fin a la guerra en Ucrania y críticas a la masiva ayuda enviada a Kiev por parte de su antecesor en el cargo, Joe Biden. Este discurso genera inquietud en el bando ucraniano, que teme verse obligado a aceptar un acuerdo de paz desfavorable a sus intereses.

Aunque en los últimos meses se ha mostrado más abierto a negociar con Moscú, Zelenski insistió el lunes en que cualquier pacto debe representar una "paz real y unas medidas de seguridad efectivas" para Ucrania. "Seguridad para la población, seguridad para nuestro Estado, seguridad para nuestras relaciones económicas y, por supuesto, para la sostenibilidad de nuestros recursos: no solo para Ucrania, sino para todo el mundo libre", dijo.

Con condiciones Enfrente, la posición del Kremlin en cuanto a las condiciones mínimas para lograr la paz permanecen inflexibles, según lo manifestado este lunes por el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Si no se abordan las causas profundas del conflicto, no será posible llegar a un acuerdo para ponerle fin".

En este escenario ambos bandos han intensificado sus ataques en los últimos meses con la intención de reforzar su posición ante una eventual negociación de paz, mientras se espera que la Casa Blanca anuncie su propuesta para acabar con el conflicto.

La victoria de Trump en noviembre ha abierto una posible vía de diálogo entre Moscú y Washington, todavía por concretar. El portavoz de la Presidencia rusa sí ha admitido que los contactos se están "intensificando", pese a que el Kremlin no ha llegado a confirmar o desmentir una supuesta conversación del magnate con su homólogo ruso.

