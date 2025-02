Macron moviliza a la UE, Londres y la Otan para enfrentarse a la embestida de Putin y Trump

Publicado por Agencias París Creado: Actualizado:

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha apresurado en dar una primera respuesta, al menos simbólica, a la intención de Estados Unidos de arrinconar a los europeos en un eventual proceso de paz en Ucrania y reunirá este lunes en París a los principales líderes de la UE, el Reino Unido, así como a la Comisión Europea (CE) y la OTAN. «El presidente de la República ha decidido entablar consultas entre los dirigentes europeos acerca de la situación en Ucrania y los desafíos de la seguridad en Europa», señaló la nota difundida por El Elíseo, horas después de que la propia cancillería francesa y otros países participantes hubiesen confirmado la convocatoria de esa reunión de urgencia. Calificada de «informal» por la presidencia francesa, la reunión congregará, además de al anfitrión francés, a los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca. Asimismo, participarán el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. «Los trabajos que lleven a cabo podrán después prolongarse en otros formatos con la meta de unir a los socios que estén interesados en la paz y la seguridad en Europa», indicó El Elíseo.

¿Fuerzas Armadas Europeas?

El programa de la reunión del lunes no ha sido aún difundido, pero se espera que el debate sobre un Ejército Europeo esté encima de la mesa, una hipótesis que crea ya reticencias entre los propios países de la UE. El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, afirmó que no habrá un ejército europeo que represente la unificación de las actuales fuerzas armadas nacionales. Entre los participantes de la reunión de hoy lunes, llama la atención Dinamarca, que por PIB y población no figura dentro de las potencias europeas. Sin embargo, Copenhague está inquieto por el deseo de Trump de hacerse con el control de la isla de Groenlandia, que es territorio danés. También ha sorprendido la asistencia del Reino Unido, que dejó de ser miembro de la UE hace cinco años. Sin embargo, bajo el gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer, Londres se ha acercado a Bruselas y se ha alejado de su aliado histórico, Estados Unidos, sobre todo desde que Trump accedió a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

La fuerte divergencia entre Europa y EEUU sobre el proceso negociador para poner fin a la guerra rusa en Ucrania dominó la Conferencia de Seguridad de Múnich, que concluyó ayer con una inquietud generalizada por el hecho de que Washington quiere excluir al Viejo Continente de la mesa de negociación. Los líderes europeos han repetido como un mantra durante los últimos tres días en la capital bávara la idea de que no puede haber un proceso negociador sin Ucrania y sin Europa, ni tampoco una discusión sobre la futura arquitectura de seguridad del continente sin Europa. Keith Kellogg, el enviado especial para la guerra en Ucrania del presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho abiertamente que no consideran que los europeos deban participar directamente en las negociaciones. Washington alega que el proceso de Minsk en 2014 y 2015 para un alto el fuego en el Donbás ucraniano fracasó porque había demasiadas partes involucradas. Además, Trump ha dado a entender que un acuerdo de paz pasa por un pacto primero entre él y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y no con el jefe de Estado del país invadido, Volodímir Zelenski. El presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, insistió este domingo en la necesidad de seguir apoyando a Ucrania para que esté en una situación de fuerza que no permita negociar a espaldas suyas. Rinkevics afirmó asimismo que si Europa tiene que asumir más responsabilidad sobre Ucrania, como lo quiere EEUU y como está dispuesta a hacerlo, entonces tiene que tener un papel en las negociaciones. «Estoy convencido de que EEUU quiere terminar la guerra. En quien no confío es en Vladímir Putin y existe el peligro de que EEUU se confunda con él. Porque, ¿de que estamos hablando? ¿De una paz duradera o de un cese el fuego que le permite a Rusia rearmarse?», dijo.

¿munich, Yalta o Helsinski?

Con respecto a posibles concesiones a Rusia —como las que planteó en días pasados el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, al calificar de «ilusoria» la idea de volver a las fronteras de 2014— algunos mandatarios europeos han evocado una comparación con la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain frente a los nazis que quedó plasmada en los resultados de la Conferencia de Múnich del año 1938.

«Como turista me gusta el lugar (Múnich). La gente es amable, la cerveza perfecta, las pinacotecas excelentes. Como historiador y político, hoy sólo puedo decir, nunca más Múnich», dijo en su cuenta de X el primer ministro polaco, Donald Tusk. También se han establecido comparaciones con la Conferencia de Yalta, de la que se cumplen 80 años y en la que la Unión Soviética, el Reino Unido y EEUU definieron la arquitectura de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Al «espíritu de Yalta» se ha opuesto el «espíritu de Helsinski», en alusión a los 50 años del Acta de Helsinski, donde la URSS se comprometió, al igual que EEUU y el resto de países europeos, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y al cumplimiento del derecho internacional.