Trump llama «dictador» a Zelenski y le avisa que si no actúa su país desaparecerá

Donald Trump da la mano al agresor y culpa a la víctima. El presidente de EE UU protagoniza un giro de 180 grados en la política exterior de su país y se coloca del lado de su homólogo ruso, Vladímir Putin, al responsabilizar curiosamente a Ucrania de la invasión que sufrió a manos de la tropas de Moscú y de que continúe la guerra casi tres años después. "Zelenski es un dictador que no se somete a elecciones y debería actuar rápido o no le quedará un país", atacó.

El magnate dice que el conflicto se habría evitado si Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, hubiera admitido la pérdida de varios territorios (Crimea y Donbás). Y cuestiona, además, la legitimidad del mandatario de Kiev, que sólo "cuenta con el apoyo de menos del 4% de la población". Por eso, en sintonía con Putin, reclama elecciones en el país. Zelenski, cada vez más arrinconado y débil, asegura que Trump "vive en una burbuja de desinformación rusa" y califica a los diplomáticos de Moscú de "mentirosos patológicos".

En la reunión de Riad celebrada el martes entre delegaciones de EE UU y Rusia para negociar el final de la guerra en Ucrania quedó claro que Trump ha acabado con el aislamiento de Putin, un dirigente sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. El magnate cambia de bando tras décadas de apoyo estadounidense al bloque occidental. Culpar a Ucrania de la invasión rusa abre una nueva era. Trump quiere a Putin, por quien siente admiración, como nuevo socio comercial y aliado en el reparto del Ártico, un tesoro de materias primas.

Putin elogia a Trump

Por eso, el presidente de EE UU no deja de decir que Rusia "desea detener esta barbarie salvaje" que el propio Putin desató en febrero de 2022. En cambio, no deja de criticar a los dirigentes de Kiev. Asegura que es consciente de la "decepción" de Ucrania por quedarse fuera de la reunión de Riad, pero también hace responsables a sus dirigentes de esa exclusión:"He oído que están molestos, pero han tenido esa puerta abierta durante tres años. Y antes incluso. Podrían haberlo resuelto con facilidad. Un negociador mediocre lo hubiera conseguido con la pérdida de territorio, muy poco, y sin la pérdida de vidas". Como era de esperar, el presidente ruso, Vladimir Putin, aplaudió este miércoles ese mensaje y dijo que "nadie excluirá a Ucrania del proceso de negociación". Ahora, según el presidente ruso, hay en Estados Unidos unos interlocutores distintos: "Gente abierta, agradable, sin ningún tipo de prejuicio, sin ninguna pega a lo que se ha hecho en el pasado".

Trump también le atiza a Europa, que, en su opinión, no se ha implicado de verdad en la defensa de Ucrania. En sus críticas, el presidente de EE UU no atiende a los datos. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, el Viejo Continente ha destinado 138.000 millones de dólares a dotar de armas y fondos a Kiev, más que Washington, que se queda en 119.000. Y cuando el magnate habla de "poca tierra" concedida, en realidad se trata del 20% de la superficie de Ucrania. Es como si el polémico mandatario y líder republicano repitiera los argumentos de Putin. De hecho, antes de iniciar su negociación a dos bandas ya concedió al presidente ruso varios deseos: Ucrania no ingresará en la OTAN y Moscú no devolverá el suelo conquistado. Además, en esa cita se planteó el final de las sanciones que atenazan la economía rusa. Marco Rubio, el enviado de Trump a Riad, destacó, como recoge el diario The New York Times, las "increíbles oportunidades que existen de asociarse con los rusos" si la guerra de Ucrania desaparece del panorama político.

Kiev no se fía de Moscú

En ese camino, Zelenski se ha convertido en un obstáculo. De ahí que Trump recuerde que "ha pasado mucho tiempo" desde las últimas elecciones en el país -se celebraron en 2019-. El presidente ucraniano no tardó en reaccionar. Asegura que Rusia está dirigida por "mentirosos patológicos" e insiste en que "no se puede confiar" en Moscú para lograr la paz, después de un nuevo ataque ayer con drones contra "infraestructuras energéticas" en Odesa. También cargó contra Trump: "Vive en una burbuja de desinformación", en buena parte procedente de Rusia. Y, como réplica, señaló que el "58% de los ucranianos" confían en él. "Así que si alguien quiere reemplazarme ahora mismo, eso no funcionaría", apuntó.

"Todo lo que están haciendo (Trump y Putin) es para asegurarse de que Ucrania sea débil", lamentó. Teme que quieran repartirse las riquezas de su país. El presidente ucraniano recalcó ayer que quiere obtener "garantías de seguridad" de sus aliados occidentales para "poner fin a la guerra este año". Entre esos aliados ya no figura Washington, que con Trump en la Casa Blanca ha cambiado de bando.