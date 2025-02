Ucrania desdeña el órdago de Trump y Putin: «Lograremos la paz por la fuerza»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Sánchez legitimará a Zelenski en Kiev y pone España frente a EE UU y Rusia Pedro Sánchez mueve ficha, con un gesto legitimador del hoy acosado Gobierno de Ucrania, que se proyecta tanto en el convulso tablero internacional como en la política nacional. Este lunes 24 de febrero, el día en que se cumplen tres años desde que la tropas de Vladímir Putin invadieran el país vecino, el presidente viajará a Kiev para reunirse con su homólogo, Volodímir Zelenski, y ratificar así el respaldo de España a la resistencia ucraniana frente al expansionismo de Rusia en un momento crítico para ésta, después de que Donald Trump haya virado la posición de EE UU hacia el entendimiento con el Kremlin para una paz impuesta que prescinde de los invadidos, orilla a Europa y pasa por encima de la OTAN. «El lunes estaré en Kiev para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Zelenski», anunció el propio Sánchez en su cuenta en X. Esta será la cuarta ocasión, avanzada esta vez con una anticipación que no se había producido las precedentes por las exigencias de seguridad, en que el jefe del Ejecutivo español se desplazará al territorio en guerra para avalar la causa ucraniana frente al invasor. Aún sin consenso formal, Sánchez y Feijóo han mantenido su respectivo apoyo a los ucranianos, que el jefe de filas del PP ha reiterado esta semana volviendo a circunscribir la responsabilidad de la guerra a la violación por Rusia del Derecho Internacional e incidiendo en que «la causa de Ucrania es la causa de Europa». «Si el agresor gana una guerra hay una doble injusticia: la invasión inicial y una paz injusta», advirtió este jueves en un acto en el que asumió la gravedad del momento histórico. El líder de los populares aunó posiciones, en una videoconferencia el martes, con sus pares del PPE, a los que apela junto al resto de gobernantes europeos a que «combatan la sensación de que no hay nadie al mando».

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, le ha trasladado en persona al enviado especial de Estados Unidos Keith Kellogg la disposición de su país de alcanzar la paz con Rusia «mediante la fuerza», todo ello en medio de los recientes acercamientos entre Washington y Moscú, que podrían dejar a Kiev a un lado en este asunto. «Me reuní con Kellogg para analizar las formas de lograr una paz amplia, justa y duradera. Afirmé la voluntad de Ucrania de lograr la paz mediante la fuerza y nuestra visión de las medidas necesarias. También reiteré que la seguridad de Ucrania y la transatlántica son indivisibles», ha dicho el ministro Sibiga en su perfil oficial en redes sociales. Kellogg llegó el miércoles a Kiev en un momento de máxima tensión diplomática y apenas unas horas antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionara públicamente el papel de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien tachó de «dictador» por no celebrar elecciones y acusó de entrar en una guerra «que no se podía ganar». El enviado especial de Trump tiene previsto reunirse este mismo jueves con Zelenski en medio de los esfuerzos de Washington por acercar posturas con Moscú en aras de alcanzar la paz en Ucrania, un asunto que desde Kiev no ven con malos ojos siempre y cuando se tengan en cuenta sus demandas y no se les deje a un lado en las negociaciones.

Por otro lado, los ministros de Defensa británico y noruego, John Healey y Tore Sandvik, se comprometieron este jueves a mantener el apoyo a Ucrania tanto militar como en la mesa de negociaciones, al tiempo que anunciaron un pacto para aumentar la cooperación bilateral. Tras una reunión en el Cuartel General Conjunto de Noruega, en el norte de ese país, Healey dijo en una rueda de prensa que los dos Gobiernos «seguirán brindando e intensificarán» su respaldo a Kiev, que le prestan desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. "Nuestro trabajo es estar con los ucranianos, apoyarlos en el frente y, si eligen dialogar, apoyarlos también en las conversaciones", afirmó. Sobre los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el ministro británico recordó que fue Rusia la que empezó la guerra al invadir el territorio soberano de Ucrania. "Esta guerra podría acabarse hoy si el presidente (Vladímir) Putin retirara las tropas", mantuvo. En su opinión, los intereses de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos se satisfacen «con el fin de la contienda y una OTAN unificada». Healey reiteró que el Reino Unido «está listo para desempeñar su papel» en el caso de que se acabe la guerra «y se requieren garantías de seguridad a largo plazo", como una fuerza para el mantenimiento de la paz.

A pesar de las críticas de Washington a la Alianza Atlántica, el ministro laborista consideró que el organismo multilateral de defensa «es más fuerte que nunca». "Tres años después de la invasión, Finlandia y Suecia forman parte de la Otan, y en el último año las naciones no estadounidenses aumentaron su gasto en defensa en un 20 %. Estamos mejorando la seguridad europea; reconocemos que hay que hacer más y lo haremos", manifestó. Los dos ministros acordaron en su reunión trabajar en un nuevo acuerdo bilateral de defensa para combatir la amenaza de Rusia en el Ártico.

Este pacto, que prevén firmar en verano, incluirá la colaboración de sus Fuerzas Armadas —por ejemplo, para proteger del sabotaje los cables de comunicaciones ubicados en el fondo marino-; en la construcción de equipamiento defensivo y para reforzar la Otan.