Bronca monumental en la Casa Blanca: Trump vocea a Zelenski, el presidente de Ucrania le planta cara y todo salta por los aires

Todo saltó por los aires. La reunión acabó de una manera catástrofica. Ya nadie sabe cuál va a ser el fututo de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acorraló ayer a su homólogo ucraniano, Vlodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Trump le levantó la voz en público y ante la prensa internacional a Zelenski, el acuso de «no estra preparado para la paz» y de «estar jugando con la Tercera Guerra Mundial». Zelenski, con gestos ostensibles que denotaban la tensión de la reunión, no se calló. Espetó a Trump que Estados Unidos tiene por medio un océano, en referencia a lo lejos que le queda la guerra con Rusia y vaticinó que en el futuro Putin sería también su enemigo.

El presidente de Estados Unidos y también el vicepresidente Vance entraron en cólera. La reunión acabó de manera abrupta, Trump canceló una rueda de prensa, Zelenski no se quedó a almorzar en la Casa Blanca y no se firmó el acuerdo de minerales raros. «Puede volver cuando esté preparado», dijo Trump en su red Truth Social.

El tenso enfrentamiento tuvo luz y taquígrafos. Trum acusó al líder de Kiev de irrespetuoso y de «estar jugando con la Tercera Guerra Mundial». «Es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval a intentar debatir esto ante los medios estadounidenses», dijo Vance a Zelenski, mientras este, con el gesto serio y los brazos cruzados, intentaba responder entre los reproches de ambos. El presidente ucranianoles dijo que Estados Unidos tiene un océano de por medio entre su país y Rusia pero eso no les libraba de verse afectados por unos problemas que, en el futuro, dijo que Washington también iba a sentir.

Esto enfadó a Trump. «Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir», contestó el presidente estadounidense en un tono cada vez más alto y enojado, dejándole claro que no tenía las «cartas» adecuadas para negociar. A Zelenski también se le reprochó no haber agradecido lo suficiente la ayuda prestada, algo que este último intentó desmentir, y en la espiral de tensión mostrada ante las cámaras le recalcó que iba a ser difícil hacer un trato «porque las actitudes deben cambiar». El líder ucranio precipitadamente del Despacho Oval. Se montó en un coche negro con la bandera de Ucrania y se fue. Luego, en X, Zelenski recalcó tras haber salido de la Casa Blanca sin dar declaraciones que «Ucrania necesita una paz justa y duradera» y que su país está trabajando para ello. «Gracias, Estados Unidos, por tu apoyo, gracias por esta visita», dijo conciliador pero en un momento en que este fallido viaje retrasa la expectativa de dar por terminado el conflicto.

Europa mostró inmediatamente su apoyo férreo a Zelenski. «Ucrania, España está contigo», escribió el presidente español, Pedro Sánchez, en un mensaje en X en español, inglés y ucraniano con las banderas de España y Ucrania. Desde la UE, Ursula von der Leyen, del Consejo Europeo, António Costa, y de la Eurocámara, Roberta Metsola, enviaron un mensaje a Zelenski asegurando que «su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano». El gobierno alemán reiteró su «apoyo inquebrantable». "No estáis solos», dijo Polonia.

Francia fue más allá aún. Europa debe pasar de las palabras «a los hechos» para garantizar su seguridad colectiva, afirmó este viernes el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot. En un mensaje en X dijo: «Hay un agresor: la Rusia de Putin. Hay un agredido: el pueblo ucraniano». «Frente a ello y por nuestra seguridad colectiva, una necesidad: Europa, ahora. Se acabó el tiempo de las palabras, pasemos a los hechos», urgió Barrot.