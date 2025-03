Los ataques de EEUU contra los hutíes abren un nuevo frente con Irán

Publicado por Jaled Abdalá Washington Creado: Actualizado:

Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos a «gran escala» contra posiciones de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen que se saldaron con una treintena de muertos y más de un centenar de heridos, en el primer ataque en Oriente Medio bajo la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para mandar un mensaje a Irán. El portavoz del Ministerio de Salud de los insurgentes, Anees al Asbahi, señaló este domingo que estas «masacres dejaron 31» muertos, «mientras que 131 resultaron heridos, todos civiles y la mayoría de ellos niños y mujeres", insistiendo en que se trata de un recuento «preliminar» y que podría aumentar el número de víctimas.

Asbahi afirmó que los bombardeos tuvieron objetivos «residenciales» en Saná,y otras ciudades del centro y el norte del Yemen, incluida Saada, bastión de los rebeldes. El presidente estadounidense fue quien ordenó esta acción militar que calificó de «decisiva y contundente» contra los hutíes —respaldado por Irán y declarado grupo terrorista por EE.UU.— después de que éste asegurara esta semana que reanudará sus operaciones militares en el mar Rojo y Arábigo contra barcos israelíes o vinculados a ellos.

Trump indicó que ordenó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. esta maniobra para «poner fin» a sus acciones militares y su amenaza contra la navegación internacional, prometiendo el «infierno» a los «terroristas hutíes».

Por su parte, los rebeldes yemeníes amenazaron este domingo con responder a los bombardeos estadounidenses y aseguraron que «no quedarán sin respuesta": «Nuestras fuerzas armadas están listas para responder escalada por escalada (...) No disuadirán al Yemen de seguir respaldando a Palestina». Mientras, el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen culpó a los insurgentes y a Irán de convertir al país «en una zona de guerra abierta» y les acusó de jugar «con las vidas de los yemeníes", según el ministro de Información. El mensaje del mandatario estadounidense también interpeló a Teherán y aseguró que el apoyo «a los terroristas hutíes debe cesar inmediatamente", al asegurar que el país norteamericano «les exigirá cuentas y no será amable al respecto». Irán respondió ayer a estas advertencias y afirmó que el país norteamericano no tiene autoridad ni competencia para dictar su política exterior, señaló el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. "Detenga el apoyo al genocidio y al terrorismo israelí. Detenga la matanza del pueblo yemení", agregó Araqchí, mientras la Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que responderá de manera «devastadora» a cualquier ataque contra el país persa.