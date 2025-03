Los íderes de la UE pactan seguir con su apoyo a Kiev

Los líderes de la Unión Europea renovaron este jueves su compromiso de seguir apoyando a Ucrania y mantener la presión sobre Rusia, pero sin mencionar los 40.000 millones de ayuda adicional propuestos que la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas. «La Unión Europea continuará proporcionando a Ucrania un apoyo financiero regular y predecible», dicen las conclusiones aprobadas este jueves por el Consejo Europeo, a las que no se sumó Hungría, en las que se insta a la Comisión Europea a «tomar rápidamente todas las medidas necesarias para adelantar la financiación bajo el Mecanismo para Ucrania» y a través del G7.

El texto, adoptado en una cumbre en Bruselas en la que participó por videoconferencia el presidente de Ucrania, Vlodímir Zelenski, subraya el «inquebrantable apoyo» del Consejo Europeo «a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente».

Celebra también los avances en las conversaciones de paz impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alto el fuego parcial alcanzado entre los dos bandos, e insta «a demostrar una voluntad política real para poner fin a la guerra». «Un camino creíble hacia la paz debe incluir esfuerzos de ayuda humanitaria, en particular el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de civiles y el regreso de todos los niños ucranianos y otros civiles deportados y trasladados ilegalmente a Rusia y Bielorrusia», añaden los 26 jefes de Estado y de Gobierno que suscriben el documento.

Renueva, además, el enfoque comunitario de «paz a través de la fuerza», que implica que Kiev «esté en la posición más fuerte posible, con sus propias capacidades militares y de defensa robustas como un componente esencial». Pero en el texto no se mencionan los 40.000 millones de euros de ayuda adicional que la ex primera ministra de Estonia y actual coordinadora de la política exterior europea proponía enviar a Kiev.

De hecho, la falta de apoyo a ese plan había llevado a Kallas a rebajar sus aspiraciones y proponer en cambio el envío urgente de dos millones de cartuchos de munición para Ucrania. Los líderes de la UE, en sus conclusiones, se comprometieron «a proporcionar un apoyo integral adicional a Ucrania y a su pueblo, mientras ejerce su derecho inherente a la autodefensa contra la guerra de agresión de Rusia».

Sobre la entrega de munición, los líderes de los veintiséis países de la UE que apoyan la declaración llaman a «coordinar un aumento del apoyo (...) sobre una base voluntaria, especialmente en lo que respecta a munición de artillería de gran calibre y misiles» y subrayan la necesidad de «intensificar urgentemente sus esfuerzos para atender las necesidades militares y de defensa urgentes de Ucrania». «Todo el apoyo militar y las garantías de seguridad para Ucrania se proporcionarán con pleno respeto a la política de seguridad y defensa de ciertos Estados miembros y teniendo en cuenta los intereses de seguridad y defensa de todos los Estados miembros», señalan. El Consejo Europeo, en el que también participó como invitado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reiteró también el apoyo de la UE «a una paz integral, justa y duradera basada en los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional y acoge con satisfacción todos los esfuerzos dirigidos a alcanzar dicha paz». En la búsqueda de esa paz, la UE dice estar «dispuesta a aumentar la presión sobre Rusia, incluso mediante nuevas sanciones y el fortalecimiento de la aplicación de las medidas existentes, incluyendo nuevos medios y acciones para evitar su elusión, con el fin de debilitar su capacidad para continuar su guerra de agresión». El bloque comunitario agrega que «los activos de Rusia deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia cese su guerra de agresión contra Ucrania y la compense por los daños causados por esta guerra». «La Unión Europea y sus Estados miembros contribuirán al proceso de paz y ayudarán a garantizar una paz justa y duradera para Ucrania, lo que beneficia tanto a Ucrania como a Europa en su conjunto», añaden los líderes comunitarios.

Rusia advierte que ceder sus territorios conquistados será un obstáculo para la paz

El exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Serguéi Shoigú, ha declarado que «la Constitución ucraniana, que prohíbe la entrega de territorios, está obstaculizando el fin de la guerra». Según sus palabras, la Carta Magna de Ucrania en su artículo número 2 «prohíbe cualquier negociación sobre cambios en la integridad territorial (.) y esto es la principal dificultad para alcanzar un acuerdo de paz", que este lunes volverá a sentar en la mesa negociadora a las delegaciones de EE UU y Moscú en Riad. Y es que, según Putin ha venido repitiendo desde junio del año pasado, para poder poner fin a las hostilidades hace falta que Kiev reconozca la soberanía rusa sobre Crimea y las regiones anexionadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y no solamente la parte ocupada actualmente por las tropas rusas, sino también sus territorios de forma completa, incluidos los que controla Kiev, de acuerdo con el trazado de los límites administrativos tras la desintegración de la URSS. Si no se acepta eso, este miércoles Putin amenazó con seguir avanzando dentro de Ucrania para tomar Odesa y otras regiones del país. Shoigú ha señalado otro de los impedimentos que obstaculizan un acuerdo de paz, argumentado reiteradamente por el Kremlin, y es la «dudosa legitimidad» del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al que Moscú acusa de no haberse sometido a elecciones el año pasado, cuando expiró su mandato, y su decreto prohibiendo negociar nada con Putin. «Rusia no sabe con quién hablar en Kiev", afirmó el exministro de Defensa ruso, estimando necesario «hallar una solución a todas estas cuestiones». Kiev ya ha alertado que la cesión de territorios es una de sus «líneas rojas». «No vamos a permitirlo. Dado que están ocupados temporalmente significa que nunca se convertirán en rusos", enfatizó Zelenski