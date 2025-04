La UE destina 12.000 millones a Asia para rutas comerciales y flujos de inversión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes en Samarcanda (Uzbekistán) un paquete de inversión de 12.000 millones de euros con el objetivo de lanzar una nueva cartera de proyectos hacia una región que posee el 40% de las reservas mundiales de manganeso, además de litio, grafito y otras materias primas de interés para el bloque. «Algunos solo están interesados en explotarlas y extraerlas», ha afirmado la líder alemana durante su intervención en la primera cumbre entre la UE y Asia Central, al tiempo que ha defendido que la oferta de Europa es «diferente» porque también busca ser un socio en el desarrollo de las industrias locales. Von der Leyen ha destacado la «ubicación estratégica» de Asia Central, que considera que «puede abrir rutas comerciales globales y flujos de inversión» con «nuevas inversiones que fortalecerán la soberanía», razón por la que este viernes ambos actores han establecido su nueva asociación estratégica como «compromiso de apoyo mutuo». «Esta asociación fortalecerá los vínculos entre nuestras dos regiones, generará nuevas oportunidades de cooperación, ya sea en el sector energético o la seguridad, desde lo digital hasta el turismo y unirá a personas de todas nuestras regiones», ha subrayado la presidenta del Ejecutivo comunitario, consciente de que «contar con socios fiables nunca ha sido tan importante». En este sentido, ha recordado que en 2024 la UE ya comprometió 10.000 millones de euros al Corredor de Transporte Transcaspio, que liberará «un potencial sin explotar para los negocios entre ambas regiones» y ha anunciado también que un nuevo Foro de Inversores se celebrará en Uzbekistán en 2025. Asimismo, Von der Leyen ha resaltado la capacidad de Asia Central de convertirse en un centro de energía limpia con la eólica en Kazajistán, la solar en Uzbekistán y Turkmenistán, y la hidroeléctrica en Tayikistán y Kirguistán, además de la geotérmica en toda la región. «Se podría producir suficiente energía limpia para la economía y para la exportación y se podría convertir parte de esta energía en hidrógeno limpio», ha incidido la política alemana, quien ha abogado por ampliar la cooperación entre ambos socios para impulsar juntos «la independencia energética de Asia Central y la transición energética limpia global». En el foro climático que siguió a la cumbre, la funcionaria alemana aseguró que la nueva era debe comenzar con los cinco países de la región sumándose al programa de transición energética, que busca duplicar la eficiencia energética y triplicar la capacidad generadora de fuentes alternativas para 2030. Los minerales y metales estratégicos «son cruciales para la transición global» a una energía limpia, resaltó. «Mientras otros actores sólo están interesados en explotar vuestros recursos. La oferta europea es diferente. Queremos ser vuestros socios, queremos crear cadenas locales de valor añadido para minerales estratégicos. Podemos extraerlos al tiempo que respetamos el medio ambiente», apuntó. Un ejemplo es el mar de Aral, donde la UE ha creado un cinturón verde en torno a ese brazo de agua casi desaparecido y está construyendo dos presas.

Weitz: «Wall Street ya le ha sacado tarjeta amarilla a Donald Trump»

Pocas personas pueden hablar de comercio internacional con más conocimiento que Mario Weitz. Exconsejero delegado del FMI y exconsultor del Banco Mundial, advierte de que los aranceles americanos sólo traerán «inflación y recesión», pero aconseja a Europa ser «inteligente» en su respuesta. «No hay que precipitarse», subraya. Destaca que en dos meses el mundo, la geopolítica y la economía han cambiado más que en 80 años. «A los mercados no les gusta la imposición de aranceles, es un desastre absoluto. Está muy estudiado que los aranceles son malos para el que los pone y el que los recibe, lo único que va a lograr es inflación y recesión». Añade que el impacto ha sido más negativo de lo que se preveía, más fuerte y advierte que h Hay un 50% de posibilidades de recesión en EE UU porque se ha marcado un gol en propia puerta. «Lo que no se sabe es si Trump va de farol o no; si quiere negociar o si esto va adelante. La esperanza es que los mercados sigan reaccionando muy mal y que en uno o dos meses Trump vea que ha metido la pata», dice.Recomienda además no precipitarse. «Hay que esperar un poco. Creo que a muy corto plazo, en días o semanas, se va a abrir una gran polémica en Estados Unidos. Da la impresión de que esto se le fue un poco de las manos a Trump. Hay que ir preparando una respuesta inteligente. No se trata de poner un 20% a quien nos puso un 10%».Considera que debería irse a productos de estados concretos, donde las circunscripciones llamen a los senadores republicanos y estos voten en contra. «La esperanza es que el Senado pueda postergar unos meses esto y lo pare», prevé al tiempo que considera que paradójicamente, las medidas de Trump pueden unir a Europa. Cuando te atacan desde fuera, las diferencias pueden aparcarse. Por otro lado, refiere el endeudamiento para Defensa y avisa de que habrá que elegir. «Si no, tendremos que endeudarnos mucho o subir mucho los impuestos. Y eso no es asumible. Habrá que ver si Trump va de farol o no. Lo único que puede parar a Trump es Wall Street. Y los mercados ya le han sacado una tarjeta amarilla», enfatiza al tiempo que recuerda que los americanos invierten mucho en bolsa. "Los demócratas están destruidos y los republicanos le tienen miedo a Trump.