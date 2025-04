El enviado de Putin constata desacuerdos aunque observa una «dinámica positiva»

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

Kirill Dmítriev, enviado por el presidente ruso Vladímir Putin a Washington ha asegurado a los medios de comunicación que, tras sus conversaciones en Washington, siguen existiendo «desacuerdos", aunque dice observar una «dinámica positiva» en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. A su juicio, «serán necesarias varias reuniones más para superar las discrepancias pero lo principal es que observamos una actitud positiva y constructiva». Sin embargo, el Kremlin no contempla por el momento una nueva conversación entre Putin y Donald Trump. Dmítriev, que dirige el Fondo Ruso para Inversiones Directas y participó en las conversaciones con Estados Unidos, el 18 de marzo en Riad, ha señalado que en el marco del diálogo entre Rusia y Estados Unidos «ya se han logrado avances significativos", en alusión al cese de los ataques mutuos contra infraestructuras energéticas, cuyo incumplimiento está siendo denunciado tanto por parte de Moscú como de Kiev. Tampoco funciona todavía el acuerdo alcanzado el 24 de marzo en Riad sobre un alto el fuego en el mar Negro, ya que Rusia exige primero el levantamiento de las sanciones a sus exportaciones de grano y fertilizantes y la eliminación de todas las restricciones al Rosseljozbank y a las embarcaciones mercantes rusas que operan en esa zona marítima. Pero la UE no cumplirá esas condiciones mientras las tropas rusas no se retiren de todas las zonas ocupadas en Ucrania.