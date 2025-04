Zelenski desvela que hay ya plan para desplegar una fuerza de paz

Publicado por EFE / OLATZ HERNÁNDEZ Kiev / Bruselas Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, desveló ayer que existen ya los primeros detalles sobre cómo desplegar el contingente de paz en caso de un cese de hostilidades en el país invadido por Rusia. Tras reunirse con los jefes de Estado Mayor del Reino Unido, almirante Anthony Radakin, y de Francia, general Thierry Burkhard, en Kiev, el mandatario señaló en su cuenta de Telegram que «hay progresos tangibles y los primeros detalles sobre cómo desplegar el contingente de seguridad de los socios». Zelenski agradeció a todos los países dispuestos a contribuir al futuro contingente y a Londres y París su liderazgo.

«Es este tipo de trabajo conjunto, cuando todos se centran en un resultado sólido, el que ayuda a llevar una paz fiable y duradera a Ucrania», recalcó.

El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov, escribió sobre la reunión militar en Kiev que se mantuvieron «consultas en profundidad sobre las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de la paz en Europa» con Radakin y Burkhard. Los tres debatieron los preparativos y el estado de la planificación operativa para poder poner en marcha y aplicar con prontitud los planes de la Coalición de Voluntarios en caso de un cese de hostilidades. «Se trata de un elemento importante para garantizar la estabilidad, prevenir nuevas agresiones y crear las condiciones previas para la recuperación del país», recalcó. Umérov insistió en que Ucrania está preparada para la paz, pero subrayó que esta paz debe ser «justa, fiable y estar protegida por el poder del apoyo internacional».

El secretario general de la Otan, Mark Rutte, destacó el revulsivo que ha supuesto la nueva Administración estadounidense para conseguir una posible paz en Ucrania. Pero la paciencia de los aliados y también de la Casa Blanca tiene un límite. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró este viernes que su presidente, Donald Trump, «no caerá en la trampa de una negociación interminable» con Rusia y que sabrá «muy pronto» si el Kremlin quiere realmente acabar con la guerra en la exrepública. ¿Cuándo?, le preguntaron los socios de la Alianza. «En semanas, no meses", respondió.

En su intervención en los márgenes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica celebrada en Bruselas, el emisario estadounidense apuntó que Washington tiene clara su hoja de ruta y que no entrará en el juego de discutir condiciones para un alto el fuego con Moscú. «Sabremos muy pronto, por sus respuestas, si son serios sobre proceder con la paz o es todo una táctica dilatoria", declaró Rubio. Aunque EE UU se muestra «optimista» sobre las negociaciones después de los contactos mantenidos con Rusia, el secretario de Estado señaló que «al final lo que importa es si avanzamos» y que, de no hacerlo, la Casa Blanca deberá cambiar su estrategia. Las palabras de Marco Rubio fueron el colofón a la intranquilidad y los requerimientos de los aliados de la Otan, que concentraron buena parte de su interés en conocer qué plazo maneja Trump para determinar si el Kremlin va en serio o no con el alto el fuego.