EEUU estudia reducir tropas en el este de Europa

Un eventual plan para reducir la presencia militar de Estados Unidos en Europa incluiría a los soldados que rotan en las bases del flanco oriental de la OTAN, afirma el general Ben Hodges, excomandante de las tropas estadounidenses en Europa. «La mayoría de las tropas que hacen este tipo de rotaciones están en Europa del Este, en Polonia, Rumanía y Lituania", recordó Hogles este jueves, en declaraciones a la cadena rumana Digi24. Entre esos soldados se contarían asimismo los desplegados en la base rumana Mihail Kogalniceanu, cerca de la ciudad de Constanza, junto el mar Negro, añadió. «En Mihail Kogalniceanu hablamos casi exclusivamente de tropas terrestres. Imagino que las tropas allí podrían incluirse en el plan de retirada. Éstos son los que vienen por seis meses, nueve meses o un año", recordó. El general retirado aludió a un supuesto plan del Gobierno de Donald Trump para reducir las tropas desplegadas en Europa, del que informan algunos medios internacionales aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente. Según Hodges, de confirmarse, esa decisión enviaría un mensaje claro a los países de la Unión Europea (UE), en el sentido de que «deberían dejar de esperar un lugar en la mesa y tendrían que construir su propia mesa». Al mismo tiempo, consideró que también sería una señal al Kremlin, pues el Gobierno ruso sabrá entonces que Europa no está en una posición de fuerza. Digi24 se hace eco de informaciones publicadas en la prensa estadounidense en base a fuentes militares, según las cuales el Departamento de Defensa de Estados Unidos está considerando un plan para retirar cerca de 10.000 tropas de Europa del Este. Se trataría sobre todo de reducir a la mitad un contingente de 20.000 soldados desplegados en países como Polonia y Rumanía tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El presidente rumano, Ilie Bolojan, dijo el martes pasado que no tenía información sobre esos planes. «No hay evidencia de que Estados Unidos haya tomado una decisión respecto a una retirada en el flanco oriental", dijo ese día a la prensa el jefe del Estado. Según los datos publicados por el Ministerio de Defensa rumano, actualmente unos 1.700 soldados estadounidenses están desplegados en Rumanía en tres bases militares, la mayor parte de ellos, unos 1.400, en Mihail Kogalniceanu.

Respaldo de EE UU

Mientras, los países de la Coalición de Voluntarios expresaron este jueves la importancia de que Estados Unidos dé respaldo, a pesar de que este país descartó enviar militares a suelo ucraniano. El Reino Unido y Francia convocaron ayer a la Coalición de Voluntarios en la sede de la OTAN en Bruselas, donde se reunió por primera vez a nivel de los ministros de Defensa de la treintena de países que la conforman. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, subrayó a su llegada al encuentro que tratarán de “mantener a Estados Unidos a bordo”. “A Estados Unidos también le interesa que haya estabilidad y paz en Europa, porque lo que está ocurriendo en Ucrania y cómo acabe esta guerra también repercute en otros teatros de seguridad, como en Asia-Pacífico”, comentó ante la prensa. El ministro finlandés de Defensa, Antti Hakkanen, recalcó que “Estados Unidos sigue siendo un actor crucial a la hora de garantizar una seguridad duradera” en Ucrania. “Por eso insistimos en que Estados Unidos debe implicarse de alguna manera”, enfatizó.

El titular neerlandés, Ruben Brekelmans, afirmó que es “importante contar con la participación de Estados Unidos, también en lo que respecta a la capacitación”. “Es bueno que Estados Unidos sea muy explícito sobre su apoyo y respaldo, pero también depende realmente de la misión, hasta qué punto es necesaria la participación estadounidense. Así que tenemos que debatirlo con más detalle”, apuntó. En opinión de Brekelmans, una misión de mantenimiento de la paz “tiene una definición muy diferente a la de una misión de seguridad”. “Así que realmente depende del objetivo de la misión, y también de los recursos que se necesiten para llevarla a cabo”.