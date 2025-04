La desconfianza hacia Pekín aumenta en Kiev por los lazos de China con Rusia

Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

La captura de dos combatientes chinos en Ucrania corre el riesgo de deteriorar las relaciones entre ambos países, ya tensas por los estrechos vínculos de Pekín con Moscú y su papel clave al ayudar al país invasor a mantener a flote su producción de defensa en medio de las sanciones occidentales. Aunque China sigue siendo el principal socio comercial de Ucrania y un proveedor clave, indirectamente, de componentes utilizados en su producción de drones, su estrecha cooperación con Rusia ha sido durante mucho tiempo motivo de desconfianza hacia Pekín entre los ucranianos.

Una desconfianza creciente que la aparición de combatientes chinos en el campo de batalla, al menos 150 según Kiev, podría empeorar aún más las relaciones, escribe el experto ucraniano en asuntos asiáticos, Yevgen Dobriak. "Es una señal muy preocupante y una situación peligrosa", señala el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, Oleksandr Merezhko. Recuerda que China se ha abstenido hasta ahora de brindar asistencia militar directa a Rusia. Sin embargo, la situación está cambiando y presenta una grave amenaza que no puede afrontarse con silencio. "China es un estado totalitario, donde todo está bajo estricto control. No creo que estas personas, que incluso podrían ser militares chinos, hayan actuado sin el permiso directo o indirecto de las autoridades chinas", añadió, aunque Pekín insiste en su neutralidad y desestimó los informes de Kiev sobre el reclutamiento de sus ciudadanos por el ejército ruso como “irresponsables”. El diputado recuerda que China y Rusia tienen oficialmente una asociación estratégica sin restricciones y “siempre se han apoyado mutuamente en el ámbito militar”. China tampoco ha condenado la invasión rusa de Ucrania ni sus crímenes de guerra. Su líder, Xi Jinping, no se ha reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mientras que sí se ha reunido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, cuatro veces en los últimos tres años. Según Merezhko, la delegación china en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria rechazó recientemente el intento de los representantes ucranianos de organizar una reunión entre ellos. El «plan de paz» de China, que se centra en la necesidad de detener las hostilidades a expensas de la integridad territorial de Ucrania, no logrará allanar el camino hacia una paz duradera y justa, dijo también Merezhko a Efe. Dobriak cree que la disputa diplomática entre Kiev y Pekín no provocará cambios en las relaciones de China con Rusia. «Rusia seguirá bajo la influencia de China, tanto económica como militarmente", argumenta.