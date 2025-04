Doce estados se rebelan contra Trump con una demanda y el desafío legal de dos fiscales

Publicado por Gonzalo Ruiz Madrid Creado: Actualizado:

Las medidas arancelarias aplicadas por Trump desde su llegada a Washington tampoco están siendo bien recibidas entre los propios ciudadanos estadounidenses. De hecho, un total de 12 estados se han rebelado y han presentado una demanda contra la Administración Trump. El desafío legal, encabezado por los fiscales de Arizona y Oregón, Kris Mayes y Dan Rayfield, respectivamente, argumenta que las políticas arancelarias del presidente republicano están socavando la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior. Además de ello, la semana pasada el gobernador de California, Gavin Newsom, también impugnó los gravámenes ante los tribunales, a los que calificó como «el peor autogol de la historia de nuestro país».

"Hasta donde sé, China y Estados Unidos no han mantenido consultas o negociaciones sobre el asunto de los aranceles, por no hablar de alcanzar un acuerdo». Así de claro y contundente se mostró ayer el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, un mensaje que desmiente las declaraciones realizadas la víspera por el presidente estadounidense Donald Trump, que afirmó que existen contactos «diarios» entre ambos países para llegar a un acuerdo comercial. Unas declaraciones que Jiakun no dudó en tildar de «falsas».

Una versión que también salió a corroborar el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, que afirmó que «como departamento competente en materia de relaciones económicas y comerciales con el extranjero, quisiera destacar que actualmente no hay negociaciones económicas ni comerciales entre China y Estados Unidos». Declaraciones que, sin duda, enfrían la posibilidad de que el pulso que mantienen las dos grandes potencias del globo pueda terminar en el corto plazo. El Ministerio de Comercio instó a Trump a retirar sus medidas arancelarias. «Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema, debería escuchar las voces racionales de la comunidad internacional y cancelar por completo todas las medidas arancelarias unilaterales contra China y resolver las diferencias».

