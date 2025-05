Zelenski advierte que sólo se reunirá con Putin, que calla sobre si irá a Turquía

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solo aceptará reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, que sigue sin responder a su invitación de mantener un cara a cara en la ciudad turca de Estambul el jueves para entablar contactos directos encaminados a poner fin a la guerra. El asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania Mijailo Podoliak, señaló que «por supuesto que no» se reunirá el jefe de Estado ucraniano con un subordinado de Putin. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Rusia tiene previsto enviar una delegación a Estambul, pero no reveló el nombre de ninguno de sus integrantes. «Cuando el presidente lo considere necesario, lo comunicaremos», señaló en su rueda de prensa telefónica diaria. De momento, Zelenski se reunirá el jueves primero con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, y si Putin viajara a Estambul, entonces ambos volarían directamente a esa ciudad turca. El mandatario ucraniano no quiere que Putin pueda recurrir a ninguna excusa para no viajar en persona a Estambul para el primer cara a cara desde 2019 en París durante una cumbre del Formato de Normandía. Ucrania y Rusia no han mantenido conversaciones de paz directas desde las infructuosas negociaciones de Estambul en 2022. Zelenski declaró que espera que Putin acepte en Estambul un alto el fuego si la reunión tiene lugar, lo que, a su juicio, permitiría empezar a negociar con más detalle las condiciones en que puede terminar el conflicto tras más de 1.170 días. Putin se negó el domingo ampliar el alto el fuego unilateral que había declarado con motivo de las celebraciones del 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero propuso a Kiev negociaciones directas el jueves en esa ciudad turca. A continuación Zelenski retó al jefe del Kremlin a reunirse en persona en Turquía. Trump envía a sus emisarios El potencial encuentro entre Zelenski y Putin es visto con buenos ojos por el presidente de EEUU, Donald Trump, que ha evitado hacer reproches a Rusia por su negativa a declarar el alto el fuego que también reclamaba Washington y ha afirmado que se plantea viajar a Turquía para asistir a la reunión si ésta se produce. Según la cadena estadounidense CNN, Trump enviará a Turquía a su representante especial para Oriente Medio y Rusia, Steve Witkoff, y a su emisario para Ucrania, Keith Kellogg. También siguen de cerca los acontecimientos los líderes europeos. El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este martes que Berlín y otros aliados europeos de Ucrania impondrán nuevas sanciones a Rusia si no se producen avances hacia la paz a lo largo de esta semana. «Ahora la pelota está en el tejado de Rusia», declaró Merz, que el sábado desde Kiev amenazó a Putin junto con los líderes de Francia, Reino Unido y Polonia con un nuevo paquete de sanciones si no declaraba el lunes un alto el fuego de 30 días.

El número diario de ataques rusos ha ido aumentando en mayo, rondando los 160, según el Ejército ucraniano, con una presión en Donetsk