Merz, Starmer y Macron hablarán con Trump antes de la llamada a Putin

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este domingo que él y sus homólogos británico y francés hablarán de nuevo con el presidente de EEUU, Donald Trump, antes de la llamada de éste con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, el lunes. «He hablado con (el secretario de Estado de EE.UU.,) Marco Rubio, sobre la llamada telefónica de mañana. Nosotros [los Jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido y Alemania] hemos acordado que volveremos a hablar con el presidente estadounidense para preparar este diálogo», dijo Merz, según precisó su equipo sus declaraciones. Fuentes del Ejecutivo germano explicaron que la llamada iba a ser también con el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien finalmente no podrá participar en la misma dado que en su país se celebran elecciones presidenciales este domingo. «Sólo podemos esperar que se produzcan nuevos avances. Mi firme impresión es que tanto los europeos como los estadounidenses están decididos a trabajar juntos, pero ahora también de forma orientada hacia un objetivo, para garantizar que esta terrible guerra termine pronto», añadió Merz. Merz recalcó que en los últimos días se han «dado pequeños pasos adelante, pequeños, pero pasos al fin y al cabo». «Las partes en conflicto están hablando entre sí y (...) se ha acordado un intercambio de prisioneros. Espero de todo corazón que tengamos éxito (...)», añadió. Trump anunció el sábado que hablará con Putin y luego con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin al «derramamiento de sangre» en Ucrania debido a la guerra que Rusia lanzó hace más de tres años en el país vecino. También adelantó que luego hablará con «varios líderes de la OTAN», aunque sin mencionar cuáles. Merz, Starmer, Macron y Tusk ya hablaron junto con Zelenski el viernes pasado desde Albania con Trump, el mismo día en que representantes de Rusia y de Ucrania negociaban en la ciudad turca de Estambul, pero sin que la parte rusa aceptara un alto el fuego sin condiciones previas. Los cinco intentan convencer a Trump para que presione a Putin para que declare por fin un alto el fuego. De lo contrario, opinan, el jefe del Kremlin debe sufrir las consecuencias con más sanciones. Previamente los cinco líderes europeos hablaron con el mandatario estadounidense el pasado día 10 desde Kiev con el mismo objetivo. Entonces aseguraron que Trump respaldaba un alto el fuego de 30 días, pero el presidente de EEUU no lo dijo públicamente, y más tarde evitó criticar a Putin por no haber ido a Estambul a reunirse con Zelenski.