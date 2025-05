Una jueza paraliza el nuevo ataque de Trump contra Harvard

Trump sale del Despacho Oval hacia el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca.Samuel Corum

Publicado por EP / Clara Alba Washington Creado: Actualizado:

Una juez federal de Boston (Massachusetts) bloqueó ayer temporalmente la decisión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de paralizar las matriculaciones de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. La Universidad había presentado una demanda contra la decisión anunciada por la Administración Trump de prohibir la matriculación de estudiantes extranjeros en un nuevo episodio de su enfrentamiento con la institución educativa, a la que acusa de ser un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas «proterroristas» a favor de la causa palestina en la guerra de Gaza. La demanda ha sido presentada específicamente contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Todd Lyons, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio.

Como resultado de la decisión, la institución educativa no podrá tener estudiantes extranjeros durante el curso académico 2025-2026 y tendrán que ser trasladados a otra universidad «o perderán su estatus legal». Tras asegurar que siempre ha respondido a las peticiones «como lo exige la ley», la Universidad de Harvard solicitó a un tribunal que declare la inconstitucionalidad al representar una violación de la Primera Enmienda.

La tensión por los aranceles vuelve a poner en jaque a los mercados de todo el mundo. Cuando los inversores aún intentaban digerir el nuevo plan fiscal de Donald Trump, el presidente estadounidense ha reactivado el temor a la desaceleración económica con una nueva amenaza para imponer aranceles del 50% a las importaciones de la UE. El anuncio provocaba que la calma inicial se transformase en un batacazo de más del 2% en pocos segundos para el Ibex-35, caídas que superaron el 3% en otros índices como el italiano. No obstante, tras esos momentos de pánico, el selectivo español logró limitar los números rojos al 1,14% al cierre, salvando los 14.102 puntos.

El temor a que las tensiones pongan en peligro la economía mundial castigó de forma especial al sector bancario, con BBVA y CaixaBank liderando los descensos del Ibex con pérdidas del 3% y del 2,61%, respectivamente.

En Europa las caídas fueron del 2% en el MIB italiano y rondaron el 1,6% en Alemania y París, con las automovilísticas como principales damnificadas. Stellantis perdió más de un 4,5% y BMW un 3,7% al cierre.

La tensión también se trasladó a Wall Street. A través de su red social Truth el presidente estadounidense también ha amenazado a Apple con aranceles del 25% en caso de que la compañía no fabrique su iPhone en EE UU. «Hace tiempo que informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhone que se venderán en los Estados Unidos de América se fabriquen y construyan en los Estados Unidos, no en la India, ni en ningún otro lugar. Si ese no es el caso, un arancel de al menos el 25% debe ser pagado por Apple a los EE.UU. ¡Gracias por su atención a este asunto». La cotización de la compañía caía un 2,7% al cierre de los mercados europeos. Por su parte, el dólar retomó las caídas cediendo cerca de un 1,5% en el conjunto de la semana, hasta los 1,13 dólares. Es su peor evolución desde abril, en plena tensión por el Día de la Liberación que marcó el inicio de la guerra arancelaria.

La nueva arremetida de Trump coincide además con el recelo de los inversores en torno a las políticas fiscales de Donald Trump. Y es que las bajadas de impuestos previstas han desatado un auténtico temor al descontrol de las cuentas públicas del país. Y los expertos coinciden en que las tasas comerciales no lograrán compensar esa caída de ingresos por la parte tributaria. Esa perspectiva de un mayor déficit que agrave la crisis fiscal del país llevó a la agencia de calificación crediticia Moody's a recortar el rating de EE UU.