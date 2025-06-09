Cuatro heridos leves y daños materiales menores dejó en Colombia el seísmo de magnitud 6,5

Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió en la mañana de este domingo a Colombia sin que hasta el momento haya información de víctimas o daños materiales, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).EFE/SGC

El terremoto de magnitud 6,5 que sacudió en la mañana de este domingo el centro de Colombia dejó al menos cuatro personas heridas y daños materiales leves en varios municipios del departamento de Cundinamarca cercanos al epicentro, informó el Gobierno.

El temblor, que ocurrió a las 08:08 hora local (13:08 GMT), con epicentro en la localidad de Paratebueno (Cundinamarca), en el centro del país, tuvo una "profundidad superficial" de 10 kilómetros, confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

"Tenemos cuatro personas heridas, dos en Paratebueno y dos en Medina, estas personas tienen heridas leves y son atendidas en los centros de salud locales", dijo en una rueda de prensa en Bogotá el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

Según el funcionario, el temblor se sintió en 20 de los 32 departamentos del país pero solo se tienen informes de daños menores en Cundinamarca, cuya capital es Bogotá, así como en Meta y Caldas, todos en el centro de Colombia.

"Bogotá reporta normalidad", agregó Carrillo, citando a la Alcaldía de la capital colombiana donde el terremoto obligó a miles de personas que aún dormían a evacuar sus viviendas, muchos de ellos vestidos incluso en pijama.

El director de la UNGRD agregó que en los municipios de Paratebueno, Medina, Sibaté y Tocaima, todos en Cundinamarca, hubo caídas de muros sin mayores consecuencias, y en Cumaral (Meta) y Pácora (Caldas), el temblor causó agrietamientos en algunas viviendas.

El sismo también abrió grietas en tramos de la carretera nacional que va de Villavicencio, capital del Meta, a Yopal, capital de Casanare, agregó.

"Desde la ocurrencia del sismo principal y hasta las 10:55 a.m. (15:55 GMT) se han registrado 138 réplicas, localizadas en Paratebueno y sus alrededores con diferentes magnitudes, dos réplicas superiores a 4 y diez réplicas superiores a 3,5, con profundidades de alrededor de 10 kilómetros", explicó el Servicio Geológico Colombiano.

El SGC advirtió que estas réplicas "incluso todavía pueden seguir produciéndose debido a la energía que fue liberada por el seísmo principal. No obstante, se espera que con el paso de los días la magnitud y frecuencia de estos eventos disminuya".

De hecho, a las 11:30 hora local (16:30 GMT), se registró en la misma zona un sismo de magnitud 4,9, según el SGC.