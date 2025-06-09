Hamás condena intercepción del Madleen, el barco con activistas, entre ellos Greta Thunberg, por Israel

Publicado por EFE Jerusalén Creado: Actualizado:

El grupo islamista Hamás condenó la intercepción esta madrugada por el Ejército israelí del barco de ayuda humanitaria Madleen con 12 activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, que se dirigía a Gaza y lo calificó de "terrorismo de Estado" contra unos activistas que pretendían "romper el asedio y exponer el crimen del hambre" ejercido por Israel.

En un comunicado enviado por sus canales de distribución, Hamás califica lo que ha hecho Israel con el barco como un "flagrante ataque a la conciencia humana".

"La interceptación del barco Madeleine en el mar, impidiéndole entregar ayuda simbólica a nuestro pueblo frente a una guerra genocida, constituye terrorismo de Estado organizado, una flagrante violación del derecho internacional y un ataque contra voluntarios civiles que actúan por motivos humanitarios", dice la nota.

Hamás saluda la acción de los activistas, que dice "enfrentaron firmemente las amenazas y afirmaron que Gaza no está sola", sino que "disfruta del apoyo de los pueblos libres del mundo".

El grupo exige la liberación inmediata de los activistas, hace un llamamiento a la ONU y a las organizaciones internacionales para que "condenen este crimen" y alienta "todas las iniciativas internacionales para romper el injusto bloqueo impuesto a Gaza".

"La detención de Madeleine no silenciará las voces de los libres ni detendrá la creciente ola de solidaridad global con Gaza. Al contrario, profundizará el aislamiento de la ocupación y expondrá su cara criminal a los pueblos del mundo", dice el comunicado.

El barco de la coalición Flotilla de la Libertad fue interceptado esta madrugada por tropas israelíes en su navegación hacia la Franja de Gaza, donde pretendía llevar comida a los gazatíes -sometidos a una ofensiva militar israelí desde hace 20 meses y a un bloqueo de ayuda impuesto por Israel desde el 2 de marzo-, que solo desde el 21 de mayo están recibiendo una cantidad mínima de comida permitida por las autoridades israelíes.

La embarcación, que está siendo conducida al puerto israelí de Asdod, denunció en redes sociales durante la madrugada que los tripulantes del barco de ayuda humanitaria habían sido "secuestrados por las fuerzas israelíes" e instó a presionar a los ministerios de Asuntos Exteriores de sus países.