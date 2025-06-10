Zelenski pide a Trump las defensas antiaéreas prometidas
Rusia intensifica sus ataques aéreos y EEUU niega a Kiev hasta las defensas ya pactadas
Rusia parece decidida a dejar a Ucrania sin las capacidades aéreas que le permiten mitigar los efectos de los ataques enemigos a larga distancia, mientras Kiev sigue sin recibir respuesta de EEUU a su oferta de comprarle más sistemas para protegerse de los drones y misiles rusos y ve con impotencia cómo la Casa Blanca le niega ayuda ya apalabrada. En otro ataque masivo que podría ser una respuesta a la operación Telaraña, en la que Kiev dice haber dañado más de 40 aviones militares enemigos, Rusia lanzó la pasada noche contra territorio ucraniano cerca de 500 drones y una veintena de misiles, entre ellos 4 misiles hipersónicos Kinzhal que pudieron ser interceptados, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania. Además de sanciones para Rusia que obliguen al Kremlin a parar la guerra, el envío a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea y de munición, como los lanzamisiles Patriot y sus correspondientes misiles, es una de las peticiones que el presidente Volodímir Zelenski formula a sus socios, y en especial a EEUU, casi a diario. Según dijo el propio Zelenski, Ucrania espera una respuesta de EEUU a la propuesta de Kiev de comprar nuevas defensas aéreas a Washington ante la negativa de la administración del presidente Donald Trump de mandar gratis más armamento a los ucranianos. «Todavía esperamos una respuesta a la propuesta de comprar sistemas que puedan ayudar. (Esperamos) Señales concretas, no sólo palabras», dijo Zelenski.