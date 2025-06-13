Irán sufre una nueva oleada de ataques de Israel

Publicado por EFE Teherán Creado: Actualizado:

Ejército israelí confirmó este viernes haber atacado "en las últimas horas" sistemas y almacenes de misiles tierra-tierra de Irán, después de haber lanzado ataques durante la madrugada contra instalaciones nucleares y la cúpula militar del país persa.

"En las últimas horas, aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí, guiados por información precisa de la dirección de inteligencia, completaron una serie de ataques contra el sistema de misiles tierra-tierra del régimen iraní", explicó el Ejército en un comunicado.

Según las fuerzas armadas, los ataques tuvieron como objetivo decenas de lanzamisiles, almacenes y demás objetivos militares, aunque no dieron detalles sobre la ubicación.

"A lo largo de la guerra, el régimen iraní ha disparado cientos de misiles tierra-tierra hacia el territorio del Estado de Israel. La destrucción de misiles constituye una misión vital en la defensa de los ciudadanos del Estado de Israel", aseguró el Ejército.

Israel lanzó una serie de ataques desde las tres de la madrugada de este viernes contra la cúpula militar de Irán y sus instalaciones nucleares y científicas, y el Ejército avisó de que se está preparando para una "operación prolongada".

Irán, por su parte, respondió lanzado drones contra territorio israelí, que fueron interceptados antes de llegar al país, y se espera que vuelva a atacar ya que ha calificado los ataques de Israel como una "declaración de guerra".

Israel asegura que Irán estaba trabajando en un plan secreto para desarrollar un arma atómica, mientras la propia ONU mantiene que no tiene pruebas de ello, aunque tampoco puede garantizar que el programa nuclear iraní es o haya sido exclusivamente pacífico.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó a Irán de que el país tiene una segunda oportunidad para alcanzar un compromiso con Washington sobre su programa nuclear, y avisó de que "los próximos ataques ya planeados" serán "aún más brutales", en un mensaje en redes sociales.

Estados Unidos e Irán comenzaron el pasado 12 de abril las conversaciones para un acuerdo que limite el desarrollo del programa atómico iraní e impida el desarrollo de armas nucleares y tenían previsto mantener una sexta ronda de negociación en Mascate (Omán) este próximo domingo, aunque la reunión ahora queda en la incertidumbre tras los recientes ataques.

Ya el año pasado, Irán atacó de forma directa a Israel con misiles y drones en octubre de 2024 -en represalia tras el asesinato del máximo líder de Hizbulá, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí en Beirut a finales de septiembre- y meses antes en abril de 2024, casi dos semanas después de que Israel bombardeara la embajada iraní en Damasco (Siria) matando a militares de alto rango y civiles.