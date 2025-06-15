Israel incendia Oriente Medio

Publicado por EFE Jerusalén / Teherán Creado: Actualizado:

Netanyahu no se conforma. El Ejército israelí advirtió ayer de que el régimen iraní «aún posee una gran capacidad de ataque que puede causar graves daños». Pese a que Israel bombardea el país desde hace casi 40 horas con unos 150 misiles, no va a parar. Ayer, las Fuerzas del Aire de Israel atacaron un almacén subterráneo de misiles tierra-tierra y de crucero en el oeste de Irán, anunció el Ejército en un comunicado por la tarde.

"Estamos en una encrucijada histórica, no solo para Israel, sino para todo Oriente Medio", dijo este sábado el presidente de Israel, Isaac Herzog, en el primer mensaje a la nación desde la escalada con Irán, y añadió que «el camino por delante no será fácil».

"Seguiremos afrontando los desafíos con determinación, sabiendo que, una vez más, el bien triunfará sobre el mal y la luz prevalecerá sobre la oscuridad", afirmó Herzog.

El golpe militar de Israel a Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás, que llegó al corazón de Tel Aviv y sorteó el potente escudo defensivo israelí amenazan con incendiar la región.

La preocupación es máxima. Tanto que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijoayer que dispuso el envío de aviones militares a Oriente Medio para brindar «apoyo de contingencia» después de que Irán amenazase con atacar bases del Reino Unido si este país ayuda a detener los ataques del régimen de Teherán contra Israel. El Reino Unido ya cuenta con aviones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) en la región de Oriente Medio, pero se enviará más, señaló Starmer. El líder laborista dejó claro que seguirá presionando para bajar la tensión en la región. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que vuelva «rápidamente» a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear porque un acuerdo es la única vía posible para calmar la situación e insistió en que evite la escalada. En su cuenta de X, Macron dijo que, en una conversación telefónica, subrayó a Pezeshkian que «frente al grave riesgo de desestabilización para toda la región", no se deben tomar como objetivo ni los ciudadanos ni los intereses franceses.

A la calma en Oriente Medio no contribuyen las declaraciones de ayer del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, que mantuvo mantenido conversaciones telefónicas con los líderes de Egipto, Arabia Saudí, Jordania e Irán, a quienes ha trasladado que Israel ha mostrado, con su ataque a instalaciones nucleares iraníes, que es la mayor amenaza para Oriente Medio.