Los asesinatos de una congresista demócrata y su marido tensan el clima político en EEUU

Publicado por J. Gomes peña Nueva York Creado: Actualizado:

La violencia invade el ambiente político en Estados Unidos. Mientras las cámaras se preparaban para asistir al desfile militar en Washington presidido por Donald Trump en su 79 cumpleaños y a la espera de las cerca de 1.800 manifestaciones de protesta en todo el país contra la política migratoria del líder republicano, un asesino con una arma en una mano y una lista de políticos en la otra mataba a una congresista demócrata y a su marido y dejaba heridos a un senador del mismo partido y a su esposa. Los primeros seis meses del segundo mandato de Trump han elevado la polarización hasta el límite. «Han sido asesinatos por motivos políticos", sentenció Tim Walz, gobernador de Minnesota, el Estado donde se produjeron los atentados. «Estos trágicos actos deben servirnos para recordar que en democracia las diferencias se resuelven en las Cámaras, con diálogo y de manera pacífica", apuntó Walz.

La congresista demócrata por el estado de Minnesota y expresidenta de la Cámara de Representantes estatal, Melissa Hortman, murió, al igual que su marido, tras recibir varios disparos en su domicilio. Era abogada y tenía dos hijos. El presunto autor aprovechó su disfraz de policía para no despertar sospechas y acercarse así a las víctimas. Tras las agresiones se dio a la fuga. Las autoridades locales ordenaron el despliegue de una amplio dispositivo para lograr su detención.

Antes había atacado al senador estatal demócrata John Hoffman, padre de una hija y empresario de consultoría, y a su mujer, Yvette. Ambos resultaron heridos de bala y fueron sometidos a intervenciones de emergencia. Su pronóstico es reservado pero «optimista, con cautela", según el gobernador del Estado.

«El sospechoso explotó la confianza que dan nuestros uniformes. Esto supone una traición perturbadora para los que llevamos la placa con honor y responsabilidad", lamentó Bob Jenkins, comisario de seguridad pública de Minnesota. La Policía recibió un primer aviso en torno a las dos de la madrugada, hora local, sobre un incidente con disparos en el domicilio de los Hoffman, en la localidad de Champlin. De acuerdo con el protocolo habitual y para comprobar la situación de otros cargos políticos, los agentes se acercaron hora y media después al domicilio de los Hortman en Brooklyn Park, a unos 10 kilómetros de distancia. Allí se toparon con un individuo disfrazado de agente de Policía y al lado de un coche patrulla con las luces activadas. Acababa de asesinar al matrimonio. Ir con ese atuendo fue su táctica para convencer a las víctimas de que le abrieran la puerta, según fuentes de la investigación. Ante la actitud extraña del individuo, se inició un cruce de disparos. El atacante logró darse a la fuga. Llevaba una indumentaria imposible de diferenciar de un uniforme real, placa y pistola eléctrica incluidas. El FBI, según confirmó su subdirector, Dan Bongino, está colaborando en la operación de captura del sospechoso, que llevaba chaleco antibalas.

El jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, aseguró que las fuerzas de seguridad están prácticamente convencidas de que el asesinato de los Hortman tuvo motivación política tras el hallazgo en el falso coche patrulla de un manifiesto que identifica a «muchos legisladores y otros funcionarios» del Estado. En los dos casos, los políticos tiroteados son demócratas. Con el fin de evitar disturbios, las autoridades de Minnesota desaconsejaron acudir a las protestas contra la política migratoria del Gobierno.