Élite policial para detener al asesino de demócratas

Nunca antes en el Estado de Minnesota se había puesto en marcha una operación de búsqueda de tal envergadura como la activada para dar con Vance Boelter, el hombre de 57 años acusado de atentar contra dos congresistas demócratas y sus cónyuges en la madrugada del pasado sábado en las afueras de Minneapolis. El operativo, que se alargó dos días, implicó a más de un centenar de polícias y una veintena de equipos Swat —las fuerzas especiales— y recurrió asimismo a drones y perros de rastreo. El despliegue dio frutos el domingo a última hora. El sospechoso fue detenido en el condado de Sibley, una zona rural cerca del hogar donde residía con su esposa y sus hijos y a tan solo una hora en coche del lugar donde presuntamente mató a la expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su marido, y posteriormente disparó al senador estatal John Hoffman y su pareja, Yvette.

"Me enorgullece informarles que hemos detenido al sospechoso responsable de este crimen, solo 43 horas después del incidente", anunció Elliot Faust, subjefe de la Policía de Brooklyn Park, donde tuvo lugar el tiroteo mortal. «No hay duda de que se trata de la mayor persecución policial en la historia del Estado. Solo en el lugar donde lo detuvieron había 20 equipos de fuerzas especiales diferentes que peinaban una zona extremadamente amplia en busca de este individuo", añadió.