Teherán asegura que las bombas han matado a 430 personas, la gran mayoría civiles

Irán dice aque negociará pero no a reducirá la actividad nuclear a cero

El lanzamiento de misiles entre Irán e Israel no cesa y este sábado se cumplen nueve días de guerra

Agencias
Madrid

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país está dispuesto a dialogar y negociar pero no aceptará reducir las actividades nucleares a cero «bajo ninguna circunstancia». Así se lo transmitió al presidente francés, Emmanuel Macron, en una llamada telefónica, según ha informado el gobierno iraní en X. Pezeshkian le dijo al francés que Irán está dispuesto a «discutir y cooperar» pero que no va a acabar con su programa nuclear, y también avisó de que la respuesta a Israel «será más aplastante y decisiva». París ya había informado de la llamada ayer por la mañana en la que, según el Elíseo, Pezeshkian aseguró que las conversaciones entre Irán y las naciones europeas se van a «acelerar» para buscar una salida negociada a la guerra con Israel. "Estoy convencido de que existe una vía para salir de la guerra y evitar peligros más graves. Para lograrlo, vamos a acelerar las negociaciones iniciadas por Francia y sus socios europeos con Irán", señaló Macron en la red social X, tras la conversación telefónica con Pezeshkian. Macron, sin embargo, recalcó este sábado que es «exigente» respecto al programa nuclear iraní: «Irán nunca debe tener armas nucleares y le corresponde dar todas las garantías de que sus intenciones son pacíficas", subrayó a Pezeshkian.

La llamada telefónica se produce después de una reunión mantenida este viernes en Ginebra entre los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania, así como la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y su equipo. Tras ese encuentro, el titular de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, indicó a la prensa que Irán había marcado «su disposición a seguir las discusión sobre su programa nuclear» y se mostró optimista con una apertura de las discusiones, «incluso con Estados Unidos».

El gobierno iraní actualizó ayer, casi una semana después del último reporte, las cifras de muertos, elevándola a 430, la gran mayoría civiles, y entre los que hay 54 mujeres y niños y 5 miembros del personal médico. En Teherán, las comunicaciones siguen cortadas, aunque este sábado hubo una corta restauración parcial del servicio de internet, durante la cual muchos iraníes consiguieron contactar con el exterior, pero la vida parece normalizarse en cierta manera y muchas personas han regresado a la capital. Sin embargo, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, que se basa en informaciones de prensa y fuentes propias, situó esta mañana el número de muertos en 722 y el de heridos en 2.546. En Israel, la cifra de muertos sigue anclada desde el lunes en 24, a pesar de que Irán no ha cesado los contraataques, centrados sobre todo en el centro y norte del país y en Tel Aviv. Por su parte, anoche la aviación israelí realizó un bombardeo a «gran escala» contra la planta nuclear de Isfahán.

El Mosad suma un nuevo logro al neutralizar las defensas antiaéreas de Irán

Meses después del nacimiento en 1948 del Estado de Israel, el Gobierno de Ben Gurión creó una sombra: el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, el Mossad. Los Servicios Secretos. Adoptaron como lema uno de los mensajes del Talmud, el código que recoge las leyes y tradiciones judías: «Si alguien viene a matarte, levántate y mátalo antes». El 'asesinato preventivo' es uno de los principios de este cuerpo, que en su última operación acabó el 13 de junio con parte de la cúpula militar de Irán, incluidos el jefe de la Guardia Revolucionaria y dos científicos de peso en el programa nuclear. Los Servicios Secretos israelíes planificaron durante años la 'Operación León Ascendente' para decapitar la cúspide militar iraní y dañar sus instalaciones atómicas y de fabricación de misiles. El Mossad introdujo vehículos de contrabando con sistemas de armamento ocultos. Construyó una sede secreta en la que escondió los drones que le sirvieron para neutralizar las bases antiaéreas del régimen de Teherán. Así, los cerca de 200 aviones del ejército hebreo desplegados en una ataque masivo volaron a su antojo y bombardearon los objetivos previstos. Tel Aviv calificó de «éxito» esta ofensiva «preventiva». Fiel al lema del Mossad: antes de que Irán tenga la bomba atómica... «levántate y mátalo». Teherán ha sustituido a los militares y científicos asesinados. Pero ya están bajo la lupa del Servicio Secreto hebreo. Según 'The Washington Post', unos han recibido cartas de amenaza bajo la puerta de sus casas y otros, llamadas telefónicas para recordarles que tienen controlada la localización de sus familiares. Así funciona este ejército invisible. Israel rentabiliza su superioridad tecnológica. Por eso, los milicianos de Hamás que perpetraron los atentados del 7 de octubre de 2023 y que causaron la muerte a 1.200 ciudadanos hebreos no usaron teléfonos móviles para comunicarse entre ellos. Las conversaciones para preparar aquella masacre fueron orales. Solo de esa forma esquivaron la vigilancia del Mossad. También el grupo libanés Hezbolá eliminó los teléfonos móviles. Recurrió a 'buscas' (aparatos de mensajería) y 'walkie-talkies', que no emiten señales de manera continua y son difíciles de localizar. No le sirvió. El Mossad encontró la manera de convertirlos en armas a su favor.
