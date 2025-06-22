Irán dice aque negociará pero no a reducirá la actividad nuclear a cero

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que su país está dispuesto a dialogar y negociar pero no aceptará reducir las actividades nucleares a cero «bajo ninguna circunstancia». Así se lo transmitió al presidente francés, Emmanuel Macron, en una llamada telefónica, según ha informado el gobierno iraní en X. Pezeshkian le dijo al francés que Irán está dispuesto a «discutir y cooperar» pero que no va a acabar con su programa nuclear, y también avisó de que la respuesta a Israel «será más aplastante y decisiva». París ya había informado de la llamada ayer por la mañana en la que, según el Elíseo, Pezeshkian aseguró que las conversaciones entre Irán y las naciones europeas se van a «acelerar» para buscar una salida negociada a la guerra con Israel. "Estoy convencido de que existe una vía para salir de la guerra y evitar peligros más graves. Para lograrlo, vamos a acelerar las negociaciones iniciadas por Francia y sus socios europeos con Irán", señaló Macron en la red social X, tras la conversación telefónica con Pezeshkian. Macron, sin embargo, recalcó este sábado que es «exigente» respecto al programa nuclear iraní: «Irán nunca debe tener armas nucleares y le corresponde dar todas las garantías de que sus intenciones son pacíficas", subrayó a Pezeshkian.

La llamada telefónica se produce después de una reunión mantenida este viernes en Ginebra entre los jefes de la diplomacia de Francia, Reino Unido y Alemania, así como la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y su equipo. Tras ese encuentro, el titular de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, indicó a la prensa que Irán había marcado «su disposición a seguir las discusión sobre su programa nuclear» y se mostró optimista con una apertura de las discusiones, «incluso con Estados Unidos».

El gobierno iraní actualizó ayer, casi una semana después del último reporte, las cifras de muertos, elevándola a 430, la gran mayoría civiles, y entre los que hay 54 mujeres y niños y 5 miembros del personal médico. En Teherán, las comunicaciones siguen cortadas, aunque este sábado hubo una corta restauración parcial del servicio de internet, durante la cual muchos iraníes consiguieron contactar con el exterior, pero la vida parece normalizarse en cierta manera y muchas personas han regresado a la capital. Sin embargo, la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, que se basa en informaciones de prensa y fuentes propias, situó esta mañana el número de muertos en 722 y el de heridos en 2.546. En Israel, la cifra de muertos sigue anclada desde el lunes en 24, a pesar de que Irán no ha cesado los contraataques, centrados sobre todo en el centro y norte del país y en Tel Aviv. Por su parte, anoche la aviación israelí realizó un bombardeo a «gran escala» contra la planta nuclear de Isfahán.