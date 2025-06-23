España no superará el 2,1 % de su PIB en gasto militar

Publicado por Agencias madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este domingo que España gastará el 2,1 % de su PIB en defensa, «ni más ni menos", tras lograr un acuerdo con la OTAN que la exime de llegar al 5 % que considera que era «desproporcionado, innecesario» e incompatible con el estado del bienestar. Un cruce de cartas con Rutte ha sido el colofón de esa negociación que permitirá a España no gastar más de lo ya previsto en defensa pero cumplir con todas sus capacidades y compromisos con la Alianza y mantener la unidad de esta organización. Es lo que ha asegurado el jefe del Ejecutivo, quien ha recalcado que España ha pasado de un 0,9 del PIB en gasto en defensa en 2018 al 2 % en este 2025, y eso le permite ser un actor clave de la arquitectura de seguridad de la UE, de la OTA y de la ONU.