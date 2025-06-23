Un terremoto de magnitud 4,6 sacude la provincia meridional china de Cantón
El temblor se produjo a las 18.48 hora local (10.48 GMT) a una profundidad de unos 10 kilómetros en un área de la localidad de Qingyuan
China registró este lunes un terremoto de magnitud 4,6 en la región meridional de Cantón, informó hoy el Centro de Redes Sismológicas del país asiático.
El temblor se produjo a las 18.48 hora local (10.48 GMT) a una profundidad de unos 10 kilómetros en un área de la localidad de Qingyuan, situada a unos 90 kilómetros del río Perla, una de las zonas más densamente pobladas del gigante asiático, donde se sitúan ciudades como Cantón, Shenzhen o Zhuhai.
De momento, no se ha informado ni de daños ni de víctimas mortales por el terremoto, pero testigos aseguraron a EFE haberlo sentido en la región semiautónoma de Hong Kong, situada a unos 180 kilómetros del epicentro.