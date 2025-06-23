Un terremoto de magnitud 4,6 sacude la provincia meridional china de Cantón

Publicado por EFE Pekín Creado: Actualizado:

China registró este lunes un terremoto de magnitud 4,6 en la región meridional de Cantón, informó hoy el Centro de Redes Sismológicas del país asiático.

El temblor se produjo a las 18.48 hora local (10.48 GMT) a una profundidad de unos 10 kilómetros en un área de la localidad de Qingyuan, situada a unos 90 kilómetros del río Perla, una de las zonas más densamente pobladas del gigante asiático, donde se sitúan ciudades como Cantón, Shenzhen o Zhuhai.

De momento, no se ha informado ni de daños ni de víctimas mortales por el terremoto, pero testigos aseguraron a EFE haberlo sentido en la región semiautónoma de Hong Kong, situada a unos 180 kilómetros del epicentro.