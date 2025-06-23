Última hora | Irán ataca con misiles la base de EE UU en Qatar

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ejército iraní advirtió este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, de que la “guerra” que ha empezado con Irán la “acabará” Teherán y avisó a Washington de “consecuencias graves, lamentables e impredecibles” por los ataques contra su suelo.

“Señor Trump, el apostador. Tu empezaste esta guerra, pero la acabaremos nosotros”, dijo el portavoz de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, en un vídeo emitido por medios como IRNA.

El militar afirmó que Estados Unidos entró “directamente en guerra con Irán y violó el suelo sagrado de Irán, en clara violación de la soberanía de la República Islámica de Irán” por lo que sufrirá “consecuencias graves, lamentables e impredecibles”,

“Los guerreros del Islam, en respuesta a este crimen, les infligirán consecuencias graves, lamentables e impredecibles con operaciones poderosas y selectivas, si Dios quiere”, dijo, a la vez que sostuvo que “ampliarán el alcance de los objetivos legítimos”.

Calificó los ataques contra las instalaciones nucleares como un modo de “ revivir el moribundo régimen sionista” que podría “propagar la guerra en la región”.

Estados Unidos bombardeó ayer tres instalaciones nucleares iraníes -Fordó, Natanz e Isfahán-, en los primeros bombardeos estadounidenses que se producen en medio del conflicto entre Israel e Irán.

Israel e Irán intercambian ataques diarios con misiles y drones desde la madrugada del viernes 13 cuando el Estado judío lanzó bombardeos contra el país persa.

En esos ataques han muerto 430 personas han muerto y unas 3.500 han resultado heridas, la mayoría civiles en Irán, mientras que en Israel se han producido 24 fallecimientos.

Las Fuerzas Armadas iraníes confirmaron este lunes que han lanzado un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar en represalia por los bombardeos de ayer contra tres instalaciones nucleares del país persa.

El Ministerio de Defensa de Catar afirmó este lunes que las defensas aéreas del país del golfo Pérsico "interceptaron con éxito" un ataque con misiles dirigido contra la base aérea de Al Udeid, la mayor base estadounidense de Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, en medio de la represalia de Irán por los ataques de EE.UU.

"El Ministerio de Defensa anunció que las defensas aéreas de Catar interceptaron con éxito un ataque con misiles contra la base aérea de Al Udeid", dijo el departamento en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que añadió que no se han producido muertos ni heridos en el incidente.

El Ministerio de Exteriores de Catar condenó este lunes el ataque con misiles efectuado por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la base aérea de Al Udeid, a las afueras de Doha, y afirmó que se reserva el derecho a "responder directamente, de forma proporcional" a esta "flagrante agresión".

"Expresamos la enérgica condena del Estado de Catar al ataque a la base aérea de Al Udeid por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerándolo una flagrante violación de la soberanía y el espacio aéreo de Catar", dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari.

Solo 24 horas después de que Donald Trump ordenara el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, la república islámica lanzó este lunes su respuesta en forma de ataques contra la base aérea estadounidense de Al Ueid, en Catar. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado confirmando que emplearon un número de misiles igual al de bombas estadounidenses lanzadas sobre las instalaciones nucleares iraníes. Lo que significa que lanzaron catorce proyectiles contra la mayor base de Estados Unidos en la región, donde están desplegados 10.000 soldados. No hubo víctimas, según las autoridades cataríes.

Los iraníes bautizaron la operación como "Basharat al-Fath" (que se traduce del farsi como 'anuncio de la victoria') y aseguraron que fue "un éxito". Poco antes del ataque, las autoridades de Doha cerraron el espacio aéreo y el Departamento de Estado instó a los estadounidenses en Catar a resguardarse en sus hogares "por precaución", un mensaje que se interpretó como preludio al ataque iraní. El diario norteamericano The New York Times, citando fuentes oficiales de Doha, aseguró que hubo "coordinación" previa con Teherán para evitar daños personales. El Consejo de Seguridad iraní explicó que "la base militar atacada fue seleccionada cuidadosamente para garantizar que estuviera alejada de las áreas urbanas y las poblaciones civiles de Catar, y la operación se llevó a cabo de una manera diseñada para evitar poner en peligro a la gente y el territorio de Catar". El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que "nosotros no empezamos guerras ni las buscamos, sin embargo, no podemos dejar nunca sin respuesta una agresión a Irán". La reacción al ataque de Estados Unidos recordó a la de 2020, cuando los iraníes respondieron al asesinato del general Suleimani lanzando misiles contra bases en Irak como Ain A Assad. Aquella operación acabó con un centenar de estadounidenses heridos y sirvió para zanjar la deuda entre Teherán y Washington. No hubo ataques posteriores.

Catar también estudia "responder" Catar emitió un comunicado en el que condenó "enérgicamente el ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria Iraní contra la base aérea de Al Udeid. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Afirmamos que Catar se reserva el derecho a responder".

La base aérea Al Udeid, cuartel general avanzado en Catar del Comando Central de Estados Unidos, tiene capacidad para albergar 10.000 efectivos, entre militares y civiles. Entre el 5 y el 19 de junio, el ejército estadounidense prácticamente la vació, según se aprecia en imágenes de satélite. Casi 40 aeronaves militares estaban estacionadas en la pista de la base el 5 de junio: grandes transportes de carga, de tropas, aeronaves de reconocimiento y aviones de operaciones especiales C-130 Hércules. En la imagen del 19 de junio, solo tres aeronaves de transporte permanecían visibles.

El Pentágono afirmó este lunes que no se han registrado bajas estadounidenses en el ataque iraní contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, en represalia por el bombardeo que Washington ejecutó el fin de semana contra intereses clave del programa nuclear de Teherán

