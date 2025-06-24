Diario de León

Las autoridades cataríes cierran el espacio aéreo ante la posibilidad de más ataques

Irán dispara sus misiles contra una base militar de Estados Unidos en Catar

El lanzamiento consuma los temores de Oriente Medio a que habrá una guerra larga en la región

Irán amenazó a Trump con despertar a 'células durmientes' para llevar a cabo atentados en suelo norteamericano.

Solo 24 horas después de que Donald Trump ordenara el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, la república islámica lanzó este lunes su respuesta en forma de ataques contra la base aérea estadounidense de Al Ueid, en Catar. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado confirmando que emplearon un número de misiles igual al de bombas estadounidenses lanzadas sobre las instalaciones nucleares iraníes. Lo que significa que lanzaron catorce proyectiles contra la mayor base de Estados Unidos en la región, donde están desplegados 10.000 soldados. No hubo víctimas, según las autoridades cataríes. Los iraníes bautizaron la operación como «Basharat al-Fath» (que se traduce del farsi como 'anuncio de la victoria') y aseguraron que fue «un éxito». Poco antes del ataque, las autoridades de Doha cerraron el espacio aéreo y el Departamento de Estado instó a los estadounidenses en Catar a resguardarse en sus hogares «por precaución", un mensaje que se interpretó como preludio al ataque iraní. El diario norteamericano The New York Times, citando fuentes oficiales de Doha, aseguró que hubo «coordinación» previa con Teherán para evitar daños personales. El Consejo de Seguridad iraní explicó que «la base militar atacada fue seleccionada cuidadosamente para garantizar que estuviera alejada de las áreas urbanas y las poblaciones civiles de Catar, y la operación se llevó a cabo de una manera diseñada para evitar poner en peligro a la gente y el territorio de Catar». El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que «nosotros no empezamos guerras ni las buscamos, sin embargo, no podemos dejar nunca sin respuesta una agresión a Irán». La reacción al ataque de Estados Unidos recordó a la de 2020, cuando los iraníes respondieron al asesinato del general Suleimani lanzando misiles contra bases en Irak como Ain A Assad. Aquella operación acabó con un centenar de estadounidenses heridos y sirvió para zanjar la deuda entre Teherán y Washington. No hubo ataques posteriores. Catar también estudia «responder» Catar emitió un comunicado en el que condenó «enérgicamente el ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria Iraní contra la base aérea de Al Udeid. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Afirmamos que Catar se reserva el derecho a responder». La base aérea Al Udeid, cuartel general avanzado en Catar del Comando Central de Estados Unidos, tiene capacidad para albergar 10.000 efectivos, entre militares y civiles. Entre el 5 y el 19 de junio, el ejército estadounidense prácticamente la vació, según se aprecia en imágenes de satélite.

Catar se reserva su derecho a responder al ataque y critica la acción como una violación a su soberanía

Miedo a atentados en EE UU y Europa

Irán no tiene capacidad militar para atacar Estados Unidos en represalia por los bombardeos contra su infraestructura nuclear. Pero eso no quiere decir que no pueda infligir daño a la superpotencia americana. Porque sí puede ordenar atentados terroristas en el territorio de las barras y las estrellas. De hecho, según dos fuentes mencionadas por la cadena norteamericana NBC, eso es exactamente con lo que Teherán amenazó a Donald Trump antes de que el presidente diese luz verde a la Operación Martillo de Medianoche, justo cuando decidió marcharse de forma precipitada de la reunión del G7 en Canadá. Concretamente, los iraníes habrían advertido de la posibilidad de despertar 'células durmientes' de terroristas para llevar a cabo estos ataques. «Señor Trump, puede que usted inicie esta guerra, pero seremos nosotros quienes la acabemos", le advirtió el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaqari. Y el Departamento de Seguridad Nacional se ha tomado en serio la amenaza, advirtiendo en un informe de la existencia de un 'entorno de amenazas crecientes'. «La probabilidad de que extremistas violentos en Irán se movilicen independientemente para responder al conflicto probablemente aumentaría si el liderazgo iraní emitiera una resolución religiosa que instara a represalias violentas", afirma, subrayando que, desde 2020, las fuerzas estadounidenses han desactivado «múltiples complots potencialmente letales respaldados por Irán». En cualquier caso, la amenaza no se circunscribe a Estados Unidos.
