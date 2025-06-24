Irán dispara sus misiles contra una base militar de Estados Unidos en Catar

Publicado por Agencias Tel Aviv Creado: Actualizado:

Solo 24 horas después de que Donald Trump ordenara el bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán, la república islámica lanzó este lunes su respuesta en forma de ataques contra la base aérea estadounidense de Al Ueid, en Catar. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado confirmando que emplearon un número de misiles igual al de bombas estadounidenses lanzadas sobre las instalaciones nucleares iraníes. Lo que significa que lanzaron catorce proyectiles contra la mayor base de Estados Unidos en la región, donde están desplegados 10.000 soldados. No hubo víctimas, según las autoridades cataríes. Los iraníes bautizaron la operación como «Basharat al-Fath» (que se traduce del farsi como 'anuncio de la victoria') y aseguraron que fue «un éxito». Poco antes del ataque, las autoridades de Doha cerraron el espacio aéreo y el Departamento de Estado instó a los estadounidenses en Catar a resguardarse en sus hogares «por precaución", un mensaje que se interpretó como preludio al ataque iraní. El diario norteamericano The New York Times, citando fuentes oficiales de Doha, aseguró que hubo «coordinación» previa con Teherán para evitar daños personales. El Consejo de Seguridad iraní explicó que «la base militar atacada fue seleccionada cuidadosamente para garantizar que estuviera alejada de las áreas urbanas y las poblaciones civiles de Catar, y la operación se llevó a cabo de una manera diseñada para evitar poner en peligro a la gente y el territorio de Catar». El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que «nosotros no empezamos guerras ni las buscamos, sin embargo, no podemos dejar nunca sin respuesta una agresión a Irán». La reacción al ataque de Estados Unidos recordó a la de 2020, cuando los iraníes respondieron al asesinato del general Suleimani lanzando misiles contra bases en Irak como Ain A Assad. Aquella operación acabó con un centenar de estadounidenses heridos y sirvió para zanjar la deuda entre Teherán y Washington. No hubo ataques posteriores. Catar también estudia «responder» Catar emitió un comunicado en el que condenó «enérgicamente el ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria Iraní contra la base aérea de Al Udeid. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Afirmamos que Catar se reserva el derecho a responder». La base aérea Al Udeid, cuartel general avanzado en Catar del Comando Central de Estados Unidos, tiene capacidad para albergar 10.000 efectivos, entre militares y civiles. Entre el 5 y el 19 de junio, el ejército estadounidense prácticamente la vació, según se aprecia en imágenes de satélite.

