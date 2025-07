Exigen terminar con el reparto israelí de alimentos

Publicado por Agencias Gaza Creado: Actualizado:

Diferentes oenegés que operan en Gaza pidieron este martes desmantelar el sistema impuesto por Israel para el reparto de alimento a la población civil, mediante complejos militarizados detrás de «puertas y vallas", que calificaron de cualquier cosa menos humanitaria, además de una «trampa letal». «Abren vallas y portones. No se trata en absoluto de sitios humanitarios", denunció hoy en una videoconferencia Amjad Shawa, director en Gaza de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas (PNGO), quien dijo que los gazatíes se ven obligados a abalanzarse sobre palés con comida, incluso a «matarse unos a otros» para llevarse algo a la boca. Israel busca «crear un caos único entre la gente", lamentó Shawa. En las cinco semanas que este sistema lleva operativo, con tan solo cuatro puntos de distribución de alimento para dos millones de gazatíes, unas 550 personas han muerto por disparos israelíes cerca de estos centros de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), o de las rutas por las que aún entra algún camión de la ONU, según datos del ministerio de Sanidad gazatí. "Miles de personas tienen que lanzarse sobre unas cajas", detalla en este encuentro digital con medios Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza. «Tener 4 centros de distribución para dos millones de personas sonaría a broma, si no fuera una tragedia", añadió. Antes de la ofensiva bélica israelí que ha arrasado de todo —desde el acceso de los gazatíes a agua potable, refugio, educación o una sala de operaciones-, solo la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) —hoy vetada por Israel— tenía 100 puntos de reparto de ayuda humanitaria en Gaza. Los cuatro puntos operativos ahora pueden abrir de madrugada, según pudo también comprobar EFE en el punto de Netzarim (centro de Gaza), lo que obliga a miles de personas a desplazarse de noche si quieren intentar conseguir comida para sus familias. La mayoría de quienes acuden a ellos son hombres jóvenes, padres de familia, algunos con cuchillos para defender lo adquirido. "Es una operación degradante, no humanitaria y que sigue motivaciones políticas", añade Zabalgogeazkoa. Como consecuencia de estos puntos de reparto, tres localizados en el sur de Gaza y uno en el centro (todos en áreas bajo control militar israelí), los gazatíes se ven forzados a desplazarse del norte de Gaza y hacinarse en el área costera de Al Mawasi, en el sur, tal y como pide el Ejército israelí. Este sistema militarizado, según Busha Khalidi, responsable de políticas de Oxfam en los territorios palestinos ocupados, se suma a la política israelí de no permitir la entrada coordinada de combustible o utensilios médicos, la denegación de visados al personal humanitario extranjero, el cierre de los pasos terrestres o el asesinato de trabajadores de ONGs o médicos. "El apoyo o la financiación de estas trampas letales, conociendo las consecuencias que acarrean (...) demuestra complicidad", denunció Khalidi en alusión al Gobierno de EE.UU., que ha apoyado este sistema con al menos 30 millones de dólares.

Y es que el Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a más de 100 personas en las últimas 24 horas, según el recuento diario en los hospitales de la Franja publicado este martes por el Ministerio de Sanidad gazatí. En total, 112 personas murieron el lunes, además de los cuerpos de cuatro gazatíes que habían quedado sepultados bajo los escombros en jornadas previas y que también fueron recuperados, según las autoridades sanitarias. Otras 463 personas resultaron heridas en los ataques israelíes a lo largo del enclave, concentrados en el norte y la ciudad de Gaza, de nuevo bajo orden de evacuación israelí. Desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, 56.647 gazatíes han muerto y más de 134.000 han resultado heridos, la mayoría menores y mujeres, según datos del ministerio. Entre los fallecidos, al menos 600 han muerto por fuego israelí mientras esperaban recibir ayuda humanitaria desde que la Fundación Humanitaria.