Putin ignora las presiones de Trump y mata a otras 25 personas en un ataque a Ucrania

Publicado por Agencias Madridata Creado: Actualizado:

En un claro desafío al nuevo ultimátum dado el lunes por Donald Trump para que firme un alto el fuego con Kiev en «10 o 12 días", Vladímir Putin volvió a demostrar este martes que nada le intimida ni le hará cambiar el curso de sus objetivos militares en Ucrania. Lo demostró de manera implacable, con una oleada de ataques que se cobraron la vida de al menos 25 personas. El golpe más letal se lo llevó la cárcel de Belenkivska, en la región de Zaporiyia, donde bombas aéreas planeadoras destruyeron parte de las instalaciones y causaron 16 muertos y 43 heridos. El bombardeo contra el penal, ubicado al otro lado del río Dniéper, frente al territorio ocupado por Rusia, tuvo lugar a medianoche. En su interior había 274 reclusos, todos ellos ucranianos, y 30 empleados penitenciarios que vieron cómo en cuestión de minutos las instalaciones se convirtieron en lo más parecido a un infierno. «La gente gritaba y gemía", contó a Reuters un prisionero identificado como Yaroslav Samarskiy, de 54 años. «Algunos muertos, otros vivos, otros sin piernas... la mitad quemados». El Ministerio de Justicia ucraniano detalló que el comedor de la prisión fue destruido por completo por los proyectiles rusos y otras partes de las instalaciones resultaron dañadas. Aun así, explicaron que no había riesgo de fuga ya que el perímetro central no sufrió desperfectos. El ataque contra la prisión fue calificado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de «deliberado, intencional, no accidental» y afeó al Kremlin que no ignorara el objetivo, pues no había más que «civiles en ese centro». «Todo esto demuestra que Moscú merece sanciones y presiones muy duras, verdaderamente dolorosas. Debe ser obligada a detener la matanza. Todos quieren la paz excepto Rusia", remarcó. El mensaje de Zelenski era una apelación directa a Trump.