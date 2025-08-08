Netanyahu confirma que quiere controlar toda Gaza, pero dice que no se la anexionará

Publicado por Agencias Jerusalén Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que su intención es controlar toda la Franja de Gaza, pero que Israel «no se anexionará» el enclave palestino y que será un organismo gubernamental el que lo gobierne de forma temporal, en declaraciones poco antes de que el gabinete de seguridad se reuniera para abordar este asunto. "¿Israel tomará el control de toda Gaza?", fue cuestionado Netanyahu en una entrevista al canal estadounidense Fox, celebrada justo antes de la reunión del gabinete, a lo que respondió: «Eso pretendemos, con el objetivo de asegurar nuestra seguridad, quitar a Hamás de allí, permitir que la población se libere». Y añadió que su intención es que la Franja esté en manos de «gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel». «Esto es lo que queremos hacer, liberarnos nosotros y liberar a la gente de Gaza", explicó. En otras declaraciones este jueves, el mandatario israelí dijo que Israel no se anexionará la Franja, sino que lo hará un organismo gubernamental de manera temporal, del que no dio detalles, y reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en Gaza siguen siendo «la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes». El primer ministro dijo estás palabras, recogidas por medios israelíes, en una conferencia de prensa improvisada con periodistas indios tras el encuentro que mantuvo este jueves con el embajador de India en Israel, J.P. Singh, en su oficina en Jerusalén. Las milicias palestinas todavía retienen a 50 cautivos, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel. Netanyahu reúne este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo y a parte de la cúpula militar, para abordar si lanzan una ocupación total o no en la devastada Franja de Gaza.