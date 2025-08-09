Rechazo internacional ante el plan de Israel de ocupar Gaza

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

Alemania, Bélgica, España, Reino Unido, Países Bajos, Turquía, Australia, la Comisión Europea y la ONU expresaron ayer viernes su rechazo al plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a sus habitantes. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que este plan no aclara cómo Israel pretende alcanzar los objetivos de desarmar a Hamás, lograr la liberación de los rehenes y emprender rápidamente negociaciones para un alto el fuego.

Merz añadió que, «en estas circunstancias, el Gobierno federal no aprobará hasta nuevo aviso ninguna exportación de material militar que pudiera utilizarse en la Franja de Gaza», en lo que supone una decisión sin precedentes para Alemania, uno de los socios europeos más reticentes a criticar al Gobierno israelí.

En línea con esta postura, el Gobierno neerlandés también calificó como «un paso equivocado» el plan militar del gabinete israelí, al considerar que «no contribuye en absoluto» a mejorar la tragedia humanitaria en el enclave y advirtió que «Gaza pertenece a los palestinos».

Países Bajos, al igual que Alemania, también canceló este viernes entregas navales a Israel por el «riesgo de uso» contra Gaza.

Otro de los países que se mostró más contundente en su respuesta fue Bélgica, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, convocó ayer a la embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenzweig-Abu, y declaró que «tratará de abogar enérgicamente por que se dé marcha atrás en estas intenciones».

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, por su parte, condenó «con firmeza» la decisión de Israel que «solo provocaría más destrucción y sufrimiento» en Gaza y subrayó que insta a un alto el fuego permanente, la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave y la liberación de todos los rehenes que Hamás mantiene en su poder.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer —quién en el mes de julio anunció que Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en la ONU si Israel no avanza en ampliar el alto el fuego— calificó ayer viernes de «errónea» la decisión e instó al Ejecutivo israelí a «reconsiderar de inmediato» la medida aprobada.