Trump se reunirá con Putin en Alaska para hablar de Ucrania

Alaska es el territorio más ‘neutral’ que ha encontrado Donald Trump para celebrar dentro de una semana, el próximo 15 de agosto, su primer encuentro con Vladimir Putin de esta nueva era, su segunda al frente de la Casa Blanca. Sobre la mesa estará el mapa de Ucrania y las posibilidades de trabar la paz a la que aspira el mandatario estadounidense.

Precisamente desde esa frontera del Polo Norte «se puede ver Rusia desde el tejado», según dijo la exgobernadora Sarah Palin cuando era candidata presidencial.

No en vano, fue territorio ruso entre 1784 y 1867, por lo que parece el emplazamiento ideal para estas históricas conversaciones, dado que el presidente ruso no puede visitar países que hayan suscrito el Estatuto de Roma, al pesar sobre él una orden de detención de la Corte Penal Internacional desde marzo de 2023 por crímenes de guerra en suelo ucraniano.

El mandatario norteamericano anunció el viernes el lugar y la fecha —próximo viernes— de la «muy anticipada reunión» a su estilo, en una publicación de su red Truth Social en la que no ofrecía más detalles. El anuncio pone fin a un fuego cruzado de confusos mensajes entre el Kremlin y la Casa Blanca. Fuentes de esta habían dicho al diario The New York Post que Trump había puesto como condición que Putin se reuniera primero con el presidente ucraniano Volodímir Zelesnki, pero negó que fuera necesario. El jefe del Kremlin había dicho a los periodistas que estaban «lejos» de crear las condiciones para que se diera tal bilateral. Sin encuentro a tres bandas «Proponemos centrarnos, en primer lugar, en los preparativos para una reunión bilateral con Trump», dijo a los periodistas en Moscú un asesor de Putin, Yuri Ushakov.

«En cuanto a una reunión a tres bandas, de la que por alguna razón Washington hablaba en las últimas horas, esto fue simplemente algo mencionado por la parte estadounidense durante la reunión en el Kremlin, pero no se discutió. La parte rusa dejó esta opción completamente sin comentarios», añadió. Putin había sugerido Emiratos Árabes Unidos como posible sede de la reunión, pero la seguridad estadounidense prefería un territorio que pudiese controlar mejor para un encuentro de tanto relieve que se da con apenas una semana de antelación. Trump y Putin habían hablado por teléfono el miércoles tras la reunión del presidente ruso con el enviado estadounidense Steve Witkoff, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros líderes europeos en la llamada. En la reunión del próximo viernes se espera que haya «algún intercambio de territorios», adelantó el mandatario estadounidense de forma casual, durante una conversación con los periodistas que atendían la firma de un marco de paz entre Armenia y Azerbaiyán.

«Vamos a recuperar algunos y vamos a intercambiar otros», dijo, sin querer entrar en detalles. «Habrá un intercambio de territorios para beneficio de ambos, pero hablaremos de eso más tarde o mañana», insistió sin abundar más. El Gobierno ucraniano se ha opuesto frontalmente a ceder territorio, pero las declaraciones de Trump parecían indicar que Estados Unidos está a favor de ello. El presidente está decidido a escribir su nombre en la historia.