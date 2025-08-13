Rusia presiona en vísperas de la cumbre entre Putin y Trump

Publicado por Agencias Leópolis Creado: Actualizado:

Rusia está ejerciendo una elevada presión en el campo de batalla y ha avanzado al noreste de la localidad de Pokrovsk, en Donetsk, días antes de la reunión prevista en Alaska (EE.UU.) entre Trump y Putin. Las tropas ucranianas están resistiendo, limitando los progresos rusos a lo largo de la mayor parte del frente. Sin embargo, la plataforma de análisis DeepState, corroborada por informaciones procedentes del propio frente, asegura que las fuerzas rusas han abierto una estrecha cuña en las defensas ucranianas cerca de Mayak, a unos 15 kilómetros de Pokrovsk. DeepState indica que las unidades rusas han avanzado recientemente al menos diez kilómetros hacia el norte, en dirección hacia Dobropilia, una ciudad de 60.000 habitantes antes de la guerra, y amenazan con atravesar y capturar fortificaciones de nueva construcción en esa zona. Si las fuerzas rusas consolidan sus posiciones y despliegan sus operadores de drones kamikaze en el área, podrían potencialmente cortar una carretera importante a Kramatorsk, un bastión ucraniano clave en Donetsk, advierten los analistas.

El mando militar ucraniano ha relativizado esta incursión y ha afirmado que un pequeño grupo ruso se ha infiltrado en la zona, pero no la controla. No obstante, el grupo de fuerzas ‘Dnipro’ confirma que hay combates cerca de la localidad de Kúcheriv Yar, en línea con algunas de las informaciones.

Varios analistas militares sugieren que Ucrania todavía podría neutralizar esta amenaza en los próximos días o semanas, como ha hecho con incursiones rusas similares en el pasado. Oleksí Mélnik, un teniente coronel en la reserva y analista de seguridad del centro de estudios Razumkov en Kiev, asegura que las fuerzas rusas, al avanzar a lo largo de un corredor estrecho, han dejado sus flancos expuestos a contraataques ucranianos potencialmente devastadores. «Si las fuerzas ucranianas despliegan reservas y actúan con rapidez, los rusos encaran un alto riesgo de ser rodeados, capturados o destruidos», afirmó. El cuerpo ucraniano de élite ‘Azov’ ha sido desplegado para contener el avance ruso. «La situación es dinámica y compleja. El enemigo está sufriendo pérdidas significativas de personal y equipamiento», afirmó ‘Azov’ en Telegram.