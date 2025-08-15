Diario de León

Trump sugiere que Zelenski podría unirse a cumbre de Alaska

El mandatario insiste en que una cumbre trilateral se producirá si la reunión con Putin va bien

Agencias
Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, transcurre satisfactoriamente. «No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska», dijo Trump en una entrevista con la cadena de radio Fox News. El mandatario republicano insistió en que una cumbre trilateral, que incluiría a Zelenski, solo se producirá si la reunión con Putin va bien. Trump ya reveló el miércoles que su deseo es que el encuentro de los tres se produzca casi inmediatamente después del cara a cara que el estadounidense tendrá con el jefe del Kremlin en Alaska. En la entrevista con Fox News, explicó que todavía no ha hablado con el líder ucraniano sobre esa posible segunda reunión porque puede que no se produzca. Aseguró que si el encuentro con Putin da buenos resultados, llamará inmediatamente a Zelenski y a los líderes europeos, pero si esta no va bien, no llamará «a nadie». Insistió, sin embargo, en que su objetivo es que haya un encuentro con Putin y Zelenski a la vez porque, dijo, son estos quienes deben negociar el acuerdo de paz en Ucrania. «Sería conveniente que tuviéramos una buena reunión, porque voy a dejar que negocien su acuerdo. Yo no voy a negociar el acuerdo, voy a dejar que negocien ese acuerdo», expresó. Trump prometió también que tras reunirse con Putin dará una rueda de prensa, pero no confirmó que vaya a ser conjunta con el líder ruso, pues esto dependerá de los resultados del encuentro. Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente. Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en 2019 en Osaka.

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, amenazó con demandar a Hunter Biden, uno de los hijos del expresidente Joe Biden, si no retira las afirmaciones en las que la vincula con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El hijo de Biden afirmó en una entrevista hace unas semanas que Epstein, acusado de pederastia, fue el que presentó a Melania y a su esposo, el presidente Donald Trump, y sugirió que entre ellos existía una conexión «amplia y profunda». El equipo jurídico de la primera dama aseguró que estos comentarios eran falsos y los tildó de «difamatorios, denigrantes e incendiarios», según reportes de la cadena Fox News, que tuvo acceso a la carta que el abogado de Melania envió al equipo legal de Biden. En ella, la exmodelo de origen esloveno le exige que «publique inmediatamente una rectificación completa y justa del vídeo y de todas y cada una de las declaraciones falsas, difamatorias, despectivas, engañosas e incendiarias de una manera tan visible como se publicaron originalmente». mil millones de dólaresAdemás también pide una disculpa pública de Hunter Biden. Según afirma, el hijo de Biden se basó en afirmaciones de una biografía del periodista Michael Wolff y una noticia ya retirada del medio Daily Beast. En la carta enviada por el letrado de la primera dama, Alejandro Brito, se avisa a Hunter Biden que en el caso de que no cumpla con las exigencias «antes del 7 de agosto a las 5 de la tarde» (un día después de enviar la carta) «no tendrá otra alternativa» que imponer una demanda por 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios. De momento no hay reportes de que los abogados de la primera dama hayan procedido con la demanda. Por su parte, Hunter Biden, advirtió que no se disculpará. «Que le den, eso no va a pasar», aseguró este jueves a una televisión local. «Si quieren sentarse a declarar y aclarar la naturaleza de la relación entre Jeffrey Epstein, si el presidente y la primera dama quieren hacerlo, y todos los socios conocidos que les rodeaban en el momento en que se conocieron, estaré encantado de proporcionarles la plataforma», dijo.
