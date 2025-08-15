Israel expandirá los asentamientos

Publicado por Agencias Tel Aviv Creado: Actualizado:

La Administración Civil de Israel en Cisjordania (que se encuentra en el territorio ocupado) ha dado luz verde a un plan de construcción en un enorme terreno al este de Jerusalén, el E1, que contribuirá a aislar la ciudad de los territorios palestinos y favorecerá la colonización, un movimiento que se produce con la ofensiva en Gaza como telón de fondo. «La aprobación de los planes de construcción en E1 entierra la idea de un Estado palestino y continúa los muchos pasos que estamos dando sobre el terreno como parte del plan de soberanía de facto», celebró uno de los ministros más radicales del Gobierno israelí, Bezalel Smotrich (titular de Finanzas). El plan implica la construcción de hasta 3.410 viviendas en un terreno habitado por varias comunidades beduinas palestinas.

La mayoría de las casas se levantarán en la parte sur, la más cercana a la ciudad santa. Fue aprobado en una vista del Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén el pasado 6 de agosto, pero no se publicó hasta la última hora del miércoles. «El Gobierno israelí está anunciando abiertamente el apartheid», asegura el investigador Aviv Tatarvski, de Ir Amim, un grupo pro derechos humanos israelí que estudia la ocupación de Jerusalén Este. «Una consecuencia inmediata podría ser el desarraigo de más de una docena de comunidades palestinas que viven en la zona E1. De hecho, en los últimos diez días, las autoridades israelíes han emitido docenas de órdenes de demolición en esa zona», advirtió. Tatarvski apuntó que la construcción del E1 puede provocar el desplazamiento de unas 3.000 personas. La vista se celebró sin las organizaciones que pretendían presentar objeciones a la medida (las oenegés israelíes Ir Amim, Bimkom y Peace Now) y los abogados de los palestinos que se verán afectados por la medida. Todas estas partes demandantes pidieron que la vista se atrasara para poder preparar sus denuncias y el comité se negó a ello.