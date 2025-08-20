Gaza recupera el corredor humanitario marítimo tras más de un año parado

Publicado por Agencias Estambul Creado: Actualizado:

Las autoridades de Chipre anunciaron este martes la reapertura del corredor marítimo para enviar ayuda a Gaza, aunque ahora los barcos se dirigirán al puerto israelí de Asdod y la carga deberá ser transportada a su destino final por tierra. Una de las ventajas de esta vía es que la carga superará los controles de seguridad en el puerto de partida en Limasol y «no precisará de nuevos registros adicionales» antes de llegar a su destino final, según apuntaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. La incógnita está en si los israelíes darán un acceso especial a estos camiones o si tendrán que soportar eternas esperas como el resto de vehículos que aguardan a las puertas de la Franja de Gaza. Chipre lanzó el corredor por mar en 2023 y bautizó al proyecto como Amaltea, pero como ocurre con el lanzamiento de ayuda aérea, desde el comienzo recibió las críticas de los organismos humanitarios porque la forma más rápida y efectiva de introducir ayuda es a través de los pasos terrestres. Tras unos primeros viajes en colaboración con la ONG del cocinero español José Andrés, World Central Kitchen (WCK), la actividad se suspendió tras la muerte de siete trabajadores de este organismo en un ataque israelí y se detuvieron todas las operaciones tras el fracaso del proyecto que había presentado Estados Unidos para construir un muelle flotante. El primer barco de este segundo intento zarpó el pasado lunes con 700 toneladas.